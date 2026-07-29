سخنان وایرال شده اشکان خطیبی روایت سلبریتی‌هایی است که قدم در راهی گذاشتند که جز نکبت و بدبختی، دستاورد دیگری برای‌شان نداشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سخنان وایرال شده اشکان خطیبی که در آن به وضوح طلب کمک می‌کند، روایت سلبریتی‌هایی است که با محاسبات اشتباه قدم در راهی گذاشتند که جز نکبت و بدبختی، دستاورد دیگری برای‌شان نداشته است.

زمانی که اشکان خطیبی از ایران خارج شد، زمان سنج ضد انقلاب برای شکست نظام، ضرب الاجل‌های متعددی تعیین می‌کرد. در حالی که قرار بود نظام اسلامی برف سال ۱۴۰۱ را نبیند، این ضرب الاجل چندبار دیگر نیز تمدید شد و در یکی از همین موارد، اشکان خطیبی مثل تعدادی از سلبریتی‌های فرصت طلب، برای همیشه از ایران رفت.

او رفت تا مگر در ایرانِ بعد از نظام اسلامی، جایگاهی برای خود ذخیره کرده باشد. اما اکنون پس از گذشت چهار سال از خروجش، کلیپی از خود منتشر کرده که از صدر تا ذیل، طلب کمک برای تأمین مخارجش است.

خطیبی در این کلیپ بعد از آنکه آب دهانش را نثار زمین و زمان می‌کند، رسما از «مستمند بودن» خودش در چهار سالِ پس از خروج از ایران می‌گوید و از بینندگانی که مشخص نیست چه قشری هستند، طلب «کمک» می‌کند.

«من چهار سال است که دارم مثل یک آدم مستمند زندگی می‌کنم؛ گدایی؟ من را از چه می‌ترسانید... کمک کنید...»

سرنوشت محتوم سلبریتی‌های وطن فروش

پس از فتنه زن، زندگی، آزادی و ترویج توهم فروپاشی قریب الوقوع نظام، شاهد خروج تعدادی از سلبریتی‌های فرصت‌طلبی بودیم که تصور می‌کردند با خروج از کشور و پیوستن به جریان ضد انقلاب، می‌توانند جایگاهی برای خود دست و پا کنند.

اما برای بسیاری از این چهره‌ها تنها چند ماه آوارگی کافی بود تا متوجه بشوند چه چاهی پیش روی خود کنده‌اند. آنها که با حمایت از تحریم و نهایتاً تشویق متجاوزان برای حمله به ایران، غایت خیانت را به کشور و مردم خود روا داشتند، اکنون در باتلاقی گرفتار شده‌اند که داوطلبانه به استقبالش رفته بودند.

پیش از آنکه اشکان خطیبی برای چندمین بار از اوضاع آشفته خود در خارج از کشور بگوید، سلبریتی‌هایی، چون حمید فرخ نژاد، ارژنگ امیرفضلی، مهناز افشار و... چند چهره دیگر از آوارگی، مشکلات مالی و حتی طرد شدن توسط دیگر اپوزیسیون و البته مردم ایران فغان‌ها سرداده بودند.

سال گذشته بود که حمید فرخ‌نژاد با حضور در برنامه‌ای در شبکه منوتو از مسیری که طی کرده ابراز پشیمانی کرد و با لحن مایوسانه گفته بود: «در ایران صاحب موقعیت و پول بودم. اما متأسفانه خارج از کشور آنچه که فکر می‌کردم نشد.»

ارژنگ امیرفضلی نیز پیشتر با شرح جزءبه‌جزء زندگی سختی که در کانادا دارد، شرح داد که چگونه بخش زیادی از درآمد سه هزار دلاری‌اش صرف اجاره خانه می‌شود و چنین وضعیتی در داخل ایران برای او رخ نداده بود.

گرگ‌هایی در لباس میش

اما موج ابراز پشیمانی سلبریتی‌های فراری در حالی است که آنها بلافاصله بعد از آنکه احساس می‌کنند شاید تغییراتی در داخل ایران در راه باشد، به سرعت به ذات اصلی خود برگشته و در وطن فروشی گوی سبقت را از هم می‌ربایند.

چنانچه حمید فرخ‌نژاد پس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، در حالی که زمزمه جنگی دیگر به گوش می‌رسید، در سخنانی وقیحانه گفته بود: «ما از اسرائیل می‌خواهیم که به ایران حمله کند. همان طور که جنگ داعش در سوریه جنگ من نبود، جنگ اسرائیل با ایران نیز جنگ من نیست.»

این چهره‌های باصطلاح سلبریتی در حالی از جنگ و تحریم ایران حمایت می‌کنند که با فروش وطن آبا و اجدادی‌شان، تمام اعتبار خود را از دست داده و اکنون برای گذران زندگی تن به هرکاری می‌دهند.

بازیگرانی، چون «مهناز افشار»، «برزو ارجمند» «ارژنگ امیرفضلی» و... که در داخل ایران با درآمد‌های هنگفت، بازیگری می‌کردند، امروز در تبلیغات بقالی و برنامه‌های مبتذل ترکی شرکت می‌کنند تا مگر خود را در غربت و تنهایی نجات بدهند.

آینه عبرت برای وطن فروشان

دریوزگی اشکان خطیبی یکی از جدیدترین نمونه‌های آینه عبرت برای وطن فروشانی است که دیگر چیزی برای فروش ندارند و ناچار هستند برای گذران زنگی تن به هر ذلتی بدهند.

اشکال خطیبی که به اعتراف خودش در ایران زندگی سطح بالایی داشت، در اواخر فروردین امسال در یکی از آخرین تلاش‌هایش برای بقا، طوری به تمجید و مجیزگویی رضا پهلوی پرداخته بود که به سوژه تحقیر و تمسخر در فضای مجازی تبدیل شده بود.

اما انگار همین مجیزگویی نیز به کار اشکان خطیبی نیامده و اکنون با محاسبات اشتباهی که در خروج از ایران داشته، خود را درون چاهی انداخته است که برای رهایی از آن راهی جز استمداد کمک از دیگران به ذهنش خطور نکرده است.

منبع: فارس

برچسب ها: اشکان خطیبی ، اپوزیسیون خارج نشین ، رضا پهلوی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۰
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
جواد
۱۲:۵۵ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
نتیجه وطن فروشی کردن باید برای بقا، خود فروشی هم کنند
۴
۱۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۶ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
لعنت به سلبریقی های خود فروخته چه آنها که ترک وطن کردند چه آنها که در خاک پاک و مقدس وطن هستند وآب برآسیاب دشمن می‌ریزند.....انشاءالله خون شهدا گریبانتون رو بگیره ، احمق های کثیف ....
۴
۱۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۶ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
بدرک که به فلاکت افتادن
خیانت جزاش مرگه
حداقل مجازات دارن میکشن
۴
۱۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۵ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
اینها یک مشت آشغال و بدبخت مفلوک هستند ولاغیر
۵
۱۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۱ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
هیچ چا خاک وطن نمی‌شود
۳
۲۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۷ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
کسانی که به ایران خیانت می‌کنند نباید آرامش و امنیت داشته باشند هرجای دنیا که باشند .
۵
۱۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۹ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
عاقبت انسان ها ناشکر وقدر نشناس
۳
۱۷
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Iran (Islamic Republic of)
وحید
۱۰:۰۸ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
ایران برای اینها بهشتی بود که از آن رانده شدند.
۳
۱۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۲۸ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
هرکی روانپریش هس

شده برا ما شاخ
۴
۱۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۸ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
این مفلوکان بدبخت عشق امریکا برای تمدید اقامتشان مجبورند تن به هر کاری بدهند
۴
۱۸
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