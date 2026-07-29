تردد روان زائران در مرز خسروی

باشگاه خبرنگاران جوان- سردار سپهری فرمانده مرزبانی استان کرمانشاه در پایانه مرز بینالمللی خسروی گفت: مرز خسروی در شرایطی کاملاً روان، آرام و امن قرار دارد و زائران بدون کوچکترین ایستایی و مشکل در حال عبور از این مرز هستند.
وی با اشاره به مزیتهای مرز خسروی گفت: این مرز کوتاهترین مسیر به کربلای معلی است، جادههای دسترسی مناسبی دارد و در پایانه خسروی و منذریه نیز ظرفیتهای خوبی برای تردد و رفاه زائران ایجاد شده است.
فرمانده مرزبانی استان کرمانشاه ادامه داد: سال گذشته رضایتمندی بالایی از مرز خسروی حاصل شد و این مرز از نظر رضایت زائران در جایگاه نخست کشور قرار گرفت؛ امسال نیز با ارتقای قابل توجه زیرساختها و ظرفیتهای موجود، شرایط برای خدمترسانی بهتر فراهم شده است.
سردار سپهری با اشاره به فعالیت مواکب عراقی در مرز خسروی اظهار کرد: مواکب عراقی با تمام وجود در خدمت زائران هستند و در فاصله حدود ۲۰ متری مرز و نقطه صفر مرزی، به صورت ۲۴ ساعته خدمات لازم را ارائه میکنند.
وی افزود: همکاری خوب مسوولان و خادمان زائران در کشور عراق، به ویژه در شهر خانقین و استان دیاله، نقش مهمی در تسهیل روند عبور زائران دارد و از این همکاریها قدردانی میکنیم.
فرمانده مرزبانی استان کرمانشاه با اشاره به وضعیت حملونقل در آن سوی مرز گفت: در منطقه منذریه عراق، سرویسهای حملونقل به اندازه کافی و حتی بیش از ظرفیت مورد نیاز زائران فراهم شده و مشکلی در جابهجایی زائران وجود ندارد.
وی با بیان اینکه روند افزایشی تردد زائران از مرز خسروی از ۲ روز گذشته آغاز شده است، گفت: تا شب گذشته حدود ۶۰ هزار نفر از این مرز عبور کردهاند و با توجه به حجم بالای حضور زائران، پیشبینی میشود رکورد جدیدی برای مرز خسروی ثبت شود.
سردار سپهری با اشاره به جایگاه مرز خسروی در میان گذرگاههای اربعینی کشور افزود: با توجه به ظرفیتهای ایجادشده، روند استقبال زائران از مرز خسروی در حال افزایش ست.
وی اظهار کرد: رضایتمندی مسوولان ستاد مرکزی اربعین، فرماندهی کل انتظامی و دیگر مسوولانی که در مسیر خدمت به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) فعالیت دارند، از ظرفیتهای ایجادشده در مرز خسروی، نشاندهنده موفقیت این مرز در ارائه خدمات است.
فرمانده مرزبانی استان کرمانشاه ادامه داد: خود زائران بهترین مبلغان مرز خسروی هستند و رضایت آنان موجب افزایش استقبال از این مرز شده است.
وی تأکید کرد: اگر همین روند افزایشی تردد در مرز خسروی ادامه پیدا کند، این مرز امسال میتواند به عنوان مرز دوم کشور مطرح شود و برای سالهای آینده باید هدفگذاری رسیدن به جایگاه مرز اول اربعینی کشور را دنبال کنیم.
سردار سپهری خاطرنشان کرد: مرز خسروی از نظر شرایط آبوهوایی، رضایتمندی زائران، ظرفیتهای ایجادشده، زیرساختهای مطلوب و سهولت عبور یکی از بهترین مرزهای اربعینی کشور است و زائران با کرامت، احترام، امنیت و سلامت وارد کشور عراق میشوند.
وی از مسئولان کشور عراق، خادمان زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در شهر خانقین و استان دیالی برای همکاری و خدماترسانی مطلوب به زائران قدردانی کرد.