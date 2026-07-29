باشگاه خبرنگاران جوان- بهزاد احمدی فارسانی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم اظهار کرد: صنایع‌دستی شهر قم تنها به انگشتر محدود نیست و در رشته‌هایی همچون فرش دستباف زیبای قم، تذهیب، مبل و منبت، کتابت و صفحه‌آرایی، سفال، علامت‌سازی (زره‌بافی و...)، خراطی، گیوه‌دوزی و... ، هنرمندان شاخص و آثار ارزشمند و فاخری دارد.

احمدی خاطرنشان کرد: همچنین این شهر در حوزه وابسته به هنرهای معماری نیز از سبک و هویت خاص خود برخوردار است.

او بیان کرد: انتخاب قم به عنوان شهر صنایع‌دستی فقط یک دستاورد نیست؛ بلکه یک مسئولیت در راستای ایجاد بازارچه دائمی صنایع‌دستی، نصب اِلمان‌های شهری با موضوع صنایع‌دستی و برگزاری نمایشگاه‌ها و مسابقات صنایع‌دستی است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم اضافه کرد: با این ثبت، جایگاه قم از یک شهر ملی در رشته انگشتر فراتر رفت و در حال حاضر به عنوان شهری با ظرفیت‌های متنوع و اصیل در حوزه صنایع‌دستی کشور شناخته می‌شود.

احمدی تأکید کرد: همان گونه که «گردشگری زیارت» به واسطه وجود بارگاه ملکوتی حضرت فاطمه معصومه(س)، مسجد مقدس جمکران و بقاع متبرکه امامزادگان(ع) ویژگی شاخص قم است، در حوزه صنایع‌دستی نیز شاهد خلق آثار فاخر و ارزشمند دینی و مذهبی توسط هنرمندان متعهد این استان هستیم که جلوه‌های ارزشمندی از هنر دینی و مذهبی را به نمایش گذاشته‌اند.

منبع:روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع‌دستی قم