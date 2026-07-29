باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

آتش‌سوزی گسترده شهرک سینمایی در روسیه + فیلم

آتش‌سوزی شدید ناشی از استفاده ناایمن از وسایل آتش‌بازی، یک لوکیشن فیلم‌برداری در استان تِور روسیه را به‌طور کامل در آتش فرو برد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پی استفاده ناایمن از وسایل آتش‌بازی، آتش‌سوزی گسترده‌ای در یک شهرک سینمایی واقع در استان تِور روسیه رخ داد.

شعله‌های آتش به‌سرعت تمامی سازه‌های این لوکیشن فیلم‌برداری را فرا گرفت و خسارت گسترده‌ای بر جای گذاشت.

 

مطالب مرتبط
آتش‌سوزی گسترده شهرک سینمایی در روسیه + فیلم
young journalists club

آتش سوزی مهیب در مرکز بغداد + فیلم

آتش‌سوزی گسترده شهرک سینمایی در روسیه + فیلم
young journalists club

 وقوع آتش‌سوزی پس از اصابت پهپادها در اربیل + فیلم

آتش‌سوزی گسترده شهرک سینمایی در روسیه + فیلم
young journalists club

آتش گرفتن جنگنده اف-۱۶ در یونان + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
توهم اسرائیل بزرگ شامل کدام کشور‌ها می‌شود؟ + فیلم
۱۰۳۷

توهم اسرائیل بزرگ شامل کدام کشور‌ها می‌شود؟ + فیلم

۰۷ . مرداد . ۱۴۰۵
حیرت دشمن از آمادگی بالای ایران در جنگ + فیلم
۸۰۵

حیرت دشمن از آمادگی بالای ایران در جنگ + فیلم

۰۷ . مرداد . ۱۴۰۵
روایت یک هنرمند جهادی از همراهی دخترش در تجمعات شبانه + فیلم
۷۹۳

روایت یک هنرمند جهادی از همراهی دخترش در تجمعات شبانه + فیلم

۰۷ . مرداد . ۱۴۰۵
ماجرای شنیدنی از مهریه خاص همسر یک شهید + فیلم
۶۶۴

ماجرای شنیدنی از مهریه خاص همسر یک شهید + فیلم

۰۷ . مرداد . ۱۴۰۵
تاوان جنگ؛ هرمز و لرزش بازارهای جهانی + فیلم
۶۲۶

تاوان جنگ؛ هرمز و لرزش بازارهای جهانی + فیلم

۰۷ . مرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha