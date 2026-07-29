\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062f\u0631 \u067e\u06cc \u0627\u0633\u062a\u0641\u0627\u062f\u0647 \u0646\u0627\u0627\u06cc\u0645\u0646 \u0627\u0632 \u0648\u0633\u0627\u06cc\u0644 \u0622\u062a\u0634\u200c\u0628\u0627\u0632\u06cc\u060c \u0622\u062a\u0634\u200c\u0633\u0648\u0632\u06cc \u06af\u0633\u062a\u0631\u062f\u0647\u200c\u0627\u06cc \u062f\u0631 \u06cc\u06a9 \u0634\u0647\u0631\u06a9 \u0633\u06cc\u0646\u0645\u0627\u06cc\u06cc \u0648\u0627\u0642\u0639 \u062f\u0631 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u062a\u0650\u0648\u0631 \u0631\u0648\u0633\u06cc\u0647 \u0631\u062e \u062f\u0627\u062f.\n\u0634\u0639\u0644\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0622\u062a\u0634 \u0628\u0647\u200c\u0633\u0631\u0639\u062a \u062a\u0645\u0627\u0645\u06cc \u0633\u0627\u0632\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u06cc\u0646 \u0644\u0648\u06a9\u06cc\u0634\u0646 \u0641\u06cc\u0644\u0645\u200c\u0628\u0631\u062f\u0627\u0631\u06cc \u0631\u0627 \u0641\u0631\u0627 \u06af\u0631\u0641\u062a \u0648 \u062e\u0633\u0627\u0631\u062a \u06af\u0633\u062a\u0631\u062f\u0647\u200c\u0627\u06cc \u0628\u0631 \u062c\u0627\u06cc \u06af\u0630\u0627\u0634\u062a.\n\u00a0\n