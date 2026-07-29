معاون شیلات استان بوشهر از آغاز صید میگو در سواحل استان با مشارکت بیش از ۲ هزار شناور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بیژن ساسانیپور معاون صید و بنادر ماهیگیری شیلات استان بوشهر با اشاره به آغاز فصل صید میگو در نوار ساحلی استان بوشهر اظهار داشت: صید میگو در سواحل خلیجفارس محدوده استان بوشهر با صدور مجوز برای قایقهای صیادی از صبح امروز رسماً آغاز شد و صیادان این شناورها فعالیت خود را در صیدگاههای مشخص شده آغاز کردند.
وی با اشاره به تعداد شناورهای سازماندهی شده برای فصل صید جاری افزود: در حال حاضر یک هزار و ۴۷۳ فروند قایق صیادی در اسکلههای مستقر در نوار ساحلی استان آماده فعالیت هستند که این شناورها پس از دریافت مجوز رسمی از شیلات مناطق مختلف و اخذ برگ تردد دریایی از بنادر مربوطه، مجاز به خروج از بندر و اقدام به صید هستند.
معاون صید و بنادر ماهیگیری شیلات استان بوشهر درباره زمان خروج شناورهای لنج صیادی نیز تصریح کرد: بر اساس برنامهریزیهای صورتگرفته، فعالیت ۵۴۹ فروند لنج سنتی صیادی نیز برای صید میگو از صبح فردا ۸ مرداد ماه آغاز میشود و هر یک از این شناورها با دریافت برگ تردد از بنادر محل استقرار خود عازم صیدگاهها خواهند شد.
ساسانیپور با اشاره به میزان برداشت سال گذشته و پیشبینیها برای فصل صید جاری گفت: سال گذشته صیادان بوشهری با شناورهای دارای مجوز موفق به صید و عرضه ۲ هزار و ۵۴۱ تن میگو به بازار مصرف شدند. برای سال جاری نیز تخمین اولیه در محدوده آمار سال گذشته است، هرچند ارزیابی دقیقتر و قطعی پس از گذشت ۱۰ تا ۱۵ روز از شروع صید میسر خواهد بود؛ با این حال بررسیهای تحقیقاتی اولیه نشان میدهد که احتمالاً با حجم برداشت کمتری نسبت به سال قبل مواجه باشیم.