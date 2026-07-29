باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - نشریه پولیتیکو گزارش داد که متحدان اروپایی واشنگتن تا زمانی که خصومت‌ها بین آمریکا و ایران متوقف نشود، از شرکت در گشت‌های مشترک در تنگه هرمز خودداری می‌کنند.

منابع این روزنامه گفتند: متحدان اروپایی از حمایت از ابتکار عمل آمریکا برای انجام گشت‌های مشترک در تنگه هرمز تا زمان دستیابی به آتش‌بس پایدار در جنگ با ایران خودداری می‌کنند.

این رسانه تایید کرد که پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، «در تلاش است انگلیس و فرانسه را برای کمک به رهبری ائتلاف دریایی متقاعد کند»، اما با «شک و تردید» متحدان اروپایی خود روبرو است.

به گزارش این روزنامه، مقامات آمریکایی و انگلیسی قصد دارند کنفرانسی را در لندن برگزار کنند تا در مورد اقدامات مشترک احتمالی برای بازگشایی در تنگه هرمز بحث و گفتگو کنند. با این حال، منابع می‌گویند که انتظار نمی‌رود پیشرفت ملموسی در این زمینه حاصل شود.

پولیتیکو تاکید کرد که «متحدان دیرینه آمریکا همچنان از عدم هشدار واشنگتن پیش از عملیات نظامی علیه ایران ناراضی هستند». علاوه بر این، این کشورها «از شرکت در یک مأموریت خطرناک دیگر می‌ترسند زیرا کاخ سفید آنها را شریک خود نمی‌داند.»

منبع: آر تی