جایگاه مازندران با ثبت بیش از ۶۰ میلیون قطعه جوجه ریزی در چهارماهه نخست سال تثبیت شد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - اسداله تیموری یانسری سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: از ابتدای امسال تا پایان تیرماه، ۶۰ میلیون و ۸۳۸ هزار و ۱۸۱ قطعه جوجه‌ریزی در ۲ هزار و ۴۹۶ واحد مرغداری مازندران انجام شده که این میزان، معادل ۱۲.۲ درصد از مجموع ۴۹۸ میلیون قطعه جوجه‌ریزی ثبت‌شده در کشور است.

او افزود: این آمار نشان‌دهنده ظرفیت بالای تولید در مازندران و نقش تعیین‌کننده استان در تأمین گوشت مرغ و امنیت غذایی کشور است و استمرار این روند، پشتوانه‌ای مطمئن برای حفظ تعادل بازار و پاسخگویی به نیاز مصرف‌کنندگان محسوب می‌شود.

تیموری یانسری ادامه داد: در تیرماه ۱۳ میلیون و ۹۰۹ هزار و ۸۶۳ قطعه جوجه‌ریزی در واحد‌های مرغداری استان انجام شد که بیانگر تداوم روند مطلوب تولید، فعالیت مستمر واحد‌های پرورشی و مدیریت مناسب زنجیره تولید در مازندران است.

او تحقق این میزان جوجه‌ریزی را نتیجه تعامل و هماهنگی میان تولیدکنندگان، تشکل‌های تخصصی، شبکه تأمین نهاده‌های دامی و مجموعه مدیریتی بخش کشاورزی استان دانست و افزود: حفظ این هم‌افزایی، زمینه پایداری تولید، تنظیم بازار و جلوگیری از نوسانات احتمالی در عرضه گوشت مرغ را فراهم می‌کند.

تیموری یانسری با تأکید بر اینکه جوجه‌ریزی مستمر، یکی از مهم‌ترین شاخص‌های پایداری تولید در صنعت طیور است، گفت: هرچه این فرآیند با برنامه‌ریزی دقیق‌تر، تأمین به‌موقع نهاده‌ها و حمایت مؤثر از تولیدکنندگان همراه باشد، امکان تأمین پایدار نیاز بازار و ایجاد ثبات در عرضه محصولات پروتئینی نیز افزایش خواهد یافت.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران افزود: مازندران به عنوان یکی از قطب‌های اصلی صنعت طیور کشور، سهم قابل توجهی در تأمین گوشت مرغ مورد نیاز بازار دارد و ثبت ۶۰ میلیون و ۸۳۸ هزار و ۱۸۱ قطعه جوجه‌ریزی در چهار ماهه نخست سال، گویای توان بالای تولیدکنندگان استان و آمادگی این بخش برای پاسخگویی به نیاز کشور است.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران

برچسب ها: تولید مرغ ، جوجه ریزی جوجه
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