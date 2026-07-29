رئیس فدراسیون جهانی فوتبال قصد دارد بخشی از سهام فیفا را به فروش برساند.

باشگاه خبرنگاران جوان - جیانی اینفانتینو در سال‌های حضورش در فدراسیون جهانی فوتبال اقدامات عجیب زیاد داشته است و از جمله آن می‌توان به ۴۸ تیمی کردن جام جهانی و همچنین اعظای جایزه من درآوردی صلح به دونالد ترامپ اشاره کرد.

به‌تازگی و پس از جام جهانی فوتبال که به میزبانی آمریکا، کانا و مکزیک برگزار شد او از جام جهانی ۶۴ تیمی خبر داد و گفت: احتمال می‌رود جام جهانی بعدی را با حضور ۶۴ تیم برگزار کنیم. اما مهمترین اقدام اینفانتینو در مورد تصمیم به فروش سهام فدراسیون جهانی فوتبال به یک هلدینگ آمریکایی است.

Thrive Eternal یک هلدینگ بزرگ سرمایه گزاری متعلق به جاشوا کوشنر است و فیفا قصد دارد ۲۰ درصد از سهام فیفا در قبال برگزاری جام‌های جهانی را به این شرکت واگذار کند.

رویترز در اینباره نوشته است:«فیفا روز سه‌شنبه اعلام کرد که قصد دارد یک شرکت تابعه ۲۰ میلیارد دلاری برای اداره جام جهانی و سایر رویداد‌های آن ایجاد کند و تا ۲۰٪ سهام آن را به سرمایه‌گذاران خارجی ارائه خواهد داد، اقدامی که واکنش خشمگینانه یوفا را برانگیخت و این نهاد حاکم بر فوتبال جهان را به فروش گذاشتن "روح" این بازی متهم کرد. طبق این طرح، فیفا نهادی به نام فیفا فوروارد اینترپرایز (FFE) را برای نظارت بر «عملیات تجاری و رویداد‌های ورزشی» تأسیس خواهد کرد.»

گفته می‌شود فیفا قصد دارد با در آمد فروش این سهام در فوتبال جهان سرمایه گذاری کند و برای توسعه فوتبال تلاش کند، اما به نظر می‌رسد اینفانتینو بیشتر به دنبال در آمدزایی در سال‌های آخر حضورش در فیفاست و بعید می‌دانیم که با شرایط فوق او بتواند در آینده هم روی صندلی ر یاست فیفا بنشیند.

برچسب ها: فدراسیون جهانی فوتبال ، جیانی اینفانتینو
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