تکل عجیب و غریب مدافع برزیلی در لیگ این کشور به احتمال زیاد با محرومیت ۱ ماهه همراه خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ویتور گابریل، مدافع تیم اینترناسیونال پورتو آلگره به دلیل خطای خشن روی مهاجم کروزیرو حداکثر ۱۸۰ روز از حضور در میادین محروم شد. ماجرا از این قرار است که قانون عدالت ورزشی برزیل محرومیتی بین یک تا ۶ بازی را برای بازی خشن تعیین می‌کند، اما دادستانی دیوان عالی عدالت ورزشی شکایتی را مطرح کرد که اگر بازیکن مصدوم در نتیجه یک بازی خشن شدید، توانایی انجام فعالیت ورزشی را از دست بدهد، فرد خاطی تا زمانی که فرد مصدوم بتواند به تمرینات بازگردد، با رعایت حداکثر مهلت ۱۸۰ روز، در حالت تعلیق و محرومیت باقی می‌ماند.

گابریل پک، مهاجم کروزیرو دچار شکستگی استخوان درشت‌نی پای چپ شده و گفته می‌شود بین سه تا چهار ماه از میادین دور خواهد بود.

 

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برچسب ها: تیم ملی فوتبال برزیل ، فوتبال آمریکای جنوبی
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