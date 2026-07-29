باشگاه خبرنگاران جوان - دادستان تهران با اعلام این اینکه طبق بررسیهای کارشناسی انجامشده از سوی این دادستانی مشخص شد در فرآیند ثبت سفارش خودروهای سنگین (کشنده)، الزامی برای درج شماره شناسایی وسیله نقلیه (VIN) در زمان ثبت سفارش وجود ندارد، اظهار داشت: این خلأ اجرایی، زمینه ثبت سفارشهای فاقد خودروی مشخص (ثبت سفارش خام) را فراهم کرده و امکان سوءاستفاده، خرید و فروش ثبت سفارش و شکلگیری دلالی و واسطهگری در این حوزه را ایجاد کرده بود.
صالحی افزود: در پی بررسی موضوع در دادستانی تهران، دستور لازم به سازمان توسعه تجارت ایران صادر شد تا با اصلاح فرآیندهای سامانه ثبت سفارش، امکان و الزام درج شماره VIN همزمان با ثبت سفارش کشندهها را فراهم کند و از ثبت سفارش خودرو با شماره VIN نامشخص جلوگیری به عمل آورد.
به گفته دادستان تهران، در اجرای این دستور، سازمان توسعه تجارت مکلف شد ضمن اعمال اصلاحات فنی و سامانهای، ترتیبی اتخاذ کند که ثبت سفارش کشنده صرفاً پس از درج و احراز شماره VIN امکانپذیر باشد؛ اقدامی که ضمن افزایش شفافیت، امکان رصد دقیق فرآیند واردات را فراهم کرده و از ایجاد و نقلوانتقال ثبت سفارشهای فاقد منشأ مشخص و سوءاستفاده از این ظرفیت، جلوگیری میکند.
دادستان تهران تصریح کرد: این اقدام در چارچوب رویکرد پیشگیرانه دستگاه قضایی برای شناسایی و رفع بسترهای فساد، سالمسازی فرآیندهای اداری و تجاری و مقابله با ایجاد رانت در حوزه تجارت خارجی انجام شده است.
وی تأکید کرد: اصلاح فرآیندهای اجرایی و رفع خلأهای سامانهای، از مهمترین راهکارهای پیشگیری از فساد و صیانت از حقوق عمومی است و این رویکرد با جدیت در دادستانی تهران ادامه خواهد یافت.