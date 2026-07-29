باشگاه خبرنگاران جوان - پیمان خضرایی مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران، با تشریح نقش مناطق عملیاتی در تأمین پایدار انرژی کشور گفت: این نقش در زنجیره انرژی گاز، دریافت گاز از مبادی تولید و پالایشگاه‌ها و انتقال پاک، ایمن و پایدار آن به مبادی مصرف شامل شبکه‌های شهری، نیروگاه‌ها و صنایع است.

وی تأکید کرد: مأموریت اصلی شرکت انتقال گاز، اتصال حلقه تولید به حلقه مصرف در دوردست‌ترین نقاط جغرافیایی کشور است تا هیچ‌یک از هم‌وطنان در ماه‌های سرد سال دغدغه‌ای برای دسترسی به این انرژی حیاتی نداشته باشند.

مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران درباره اقدام‌های اصلی برای تضمین استمرار جریان گاز در شرایط سخت جوی افزود: آمادگی کامل ایستگاه‌های تقویت فشار و خطوط لوله فشار قوی از طریق انجام تعمیرات به‌موقع پیش از ماه‌های سرد سال، پایش مستمر و هوشمند خطوط لوله به‌ویژه در مناطق کوهستانی و سخت‌گذر و استقرار گروه‌های واکنش سریع در نقطه‌های راهبردی، از مهم‌ترین اقدام‌هایی است که برای حفظ پایداری انتقال گاز در اثر هرگونه حادثه احتمالی طی کمترین زمان ممکن در دستور کار قرار دارد.

شرکت انتقال گاز، حلقه اتصال میان بخش تولید و توزیع

خضرایی با اشاره به مسئولیت این شرکت در ماه‌های سرد سال گفت: صنعت گاز زنجیره به‌هم‌پیوسته است، اما در ماه‌های سرد، شرکت انتقال گاز به‌عنوان حلقه اتصال میان بخش تولید و توزیع، بیشترین بار عملیاتی را برای حفظ پایداری شبکه بر دوش دارد. ما متولی انتقال بی‌وقفه گاز هستیم و این مسئولیت در اوج مصرف به عهده کارکنان ایثارگر شرکت انتقال گاز ایران در ستاد و مناطق عملیاتی قرار دارد.

وی با اشاره به تدوین سناریو‌های عملیاتی متنوع در مناطق سردسیر، دستیابی به آمادگی کامل عملیاتی و جلوگیری از غافلگیری در شرایط مختلف را هدف اصلی این اقدام دانست و افزود: برای شرایط گوناگون آب‌وهوایی، تغییرات فشار شبکه و حتی حوادث احتمالی، سناریو‌های مشخصی طراحی و مانور‌های لازم برگزار می‌شود تا بتوان در کوتاه‌ترین زمان ممکن بهترین تصمیم عملیاتی اتخاذ و فعالیت را براساس دستورعمل‌های مرتبط با حداکثر سرعت ممکن ارائه داد.

مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران در تشریح مهم‌ترین چالش‌های فنی شبکه انتقال گاز گفت: نوسان‌های شدید فشار شبکه در پی افزایش ناگهانی مصرف، یخ‌زدگی تجهیزات حساس، رانش زمین در مناطق کوهستانی، سخت‌گذربودن بخشی از خطوط و تأسیسات و بهره‌برداری مستمر از توربین‌های گازی با حداکثر ظرفیت و گاهی فراتر از توان طراحی، از چالش‌های مهم فنی در ماه‌های سرد سال به شمار می‌رود.

پایش لحظه‌ای حجم گاز ورودی و خروجی شبکه

خضرایی با بیان اینکه پایش لحظه‌ای حجم گاز ورودی و خروجی شبکه به‌صورت داده‌محور است و هماهنگی‌های لازم از طریق مرکز دیسپچینگ، ستاد شرکت انتقال گاز ایران و مناطق عملیاتی انجام می‌شود، افزود: تعامل میان ستاد و مناطق شبانه‌روزی است تا در صورت مشاهده کوچک‌ترین ناترازی یا افت فشار، تصمیم‌های لازم در سریع‌ترین زمان ممکن گرفته شود.

وی با تأکید بر نقش فناوری‌های روز در بهره‌برداری از شبکه انتقال گاز گفت: سیستم‌های نشت‌یابی، پیگرانی هوشمند، سامانه‌های پایش آنلاین، مانیتورینگ نقطه‌های حساس شبکه و تأسیسات تقویت فشار، داشبورد‌های مدیریتی و سامانه‌های تعمیر و نگهداری مکانیزه، جایگزین روش‌های سنتی پایش شده‌اند. این فناوری‌ها امکان شناسایی و پیش‌بینی بسیاری از فعالیت‌ها را پیش از وقوع حادثه فراهم کرده و زمینه اجرای اقدام‌های پیشگیرانه را مهیا می‌کنند.

مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران با اشاره به شرایط پیش‌روی صنعت گاز کشور در زمستان امسال گفت: افزون‌بر ناترازی انرژی، کاهش قابل توجه تولید گاز ناشی از آسیب واردشده به بخشی از تأسیسات تولیدی، شرایط سختی را پیش روی صنعت گاز قرار داده است.

مدیریت مصرف از سوی مردم نقش تعیین‌کننده‌ای دارد

خضرایی افزود: اگرچه آمادگی زیرساختی شرکت انتقال گاز در اولویت قرار دارد، اما مدیریت مصرف از سوی مردم و صنایع در کنار هماهنگی دستگاه‌های مسئول و توانمندی عملیاتی شرکت انتقال گاز، نقشی تعیین‌کننده در حفظ پایداری شبکه دارد.

وی تأکید کرد: مهم‌ترین عامل عبور موفق از زمستان، همکاری و همدلی مشترکان در رعایت الگوی مصرف است تا در کنار تلاش شبانه‌روزی کارکنان صنعت انتقال گاز، پایداری تأمین گاز در سراسر کشور حفظ شود.

منبع: وزارت نفت