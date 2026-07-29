مدیر جهاد کشاورزی قائم شهر از نظارت بر فروشگاه‌های مواد غذایی و معرفی ۱۰ واحد به علت گران فروشی تخم مرغ به اداره تعزیرات حکومتی در این شهرستان خبرداد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - معصومه صفری اوریمی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قائم شهر از تشدید نظارت بر بازار کالا‌های اساسی خبر داد و گفت: در پی رصد و پایش بازار و بررسی وضعیت عرضه کالا‌های اساسی، به‌ویژه تخم‌مرغ و افزایش غیرمتعارف قیمت این محصول در روز‌های اخیر، بازدید‌های میدانی از واحد‌های عرضه مواد غذایی در سطح شهرستان انجام شد.

او افزود: در این راستا، کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی قائم‌شهر با حضور در سطح بازار، از ۲۱ واحد فروشگاه مواد غذایی بازدید و نحوه عرضه، قیمت‌گذاری و رعایت ضوابط مربوط به فروش تخم‌مرغ را مورد بررسی قرار دادند.

مدیر جهاد کشاورزی قائم‌شهر با اشاره به نتایج این بازرسی‌ها، گفت: در این بازدیدها، ۱۰ واحد صنفی به دلیل گران‌فروشی تخم‌مرغ و عدم رعایت نرخ‌های مصوب، شناسایی و برای رسیدگی قانونی به اداره تعزیرات حکومتی شهرستان معرفی شدند.

صفری اوریمی با تأکید بر تداوم نظارت بر بازار کالا‌های اساسی، افزود: بازرسی و پایش مستمر بازار با هدف حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، جلوگیری از تخلفات صنفی و ایجاد آرامش در بازار ادامه خواهد داشت و با هرگونه گران‌فروشی، احتکار و سایر تخلفات اقتصادی برابر مقررات برخورد قانونی صورت می‌گیرد.

او از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف در عرضه و قیمت‌گذاری کالا‌های اساسی، مراتب را از طریق مراجع ذی‌ربط گزارش دهند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار گیرد.

برچسب ها: تعزیرات حکومتی ، تخلف گرانفروشی
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