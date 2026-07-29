باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - آیینهای وداع و تشییع پیکر مطهر خلبان شهید «مجید کاظمی» که در عملیات برونمرزی ارتش علیه پایگاههای ارتش تروریستی آمریکا در حاشیه خلیج فارس به فیض شهادت نائل آمده بود، در شهر شیراز برگزار میشود.
این شهید سرافراز که از خلبانان پایگاه هوایی شکاری ترابری سرلشکر شهید عباس دوران شیراز بود، در تاریخ ۱۱ اسفند ۱۴۰۴ به درجه رفیع شهادت رسید.
روابط عمومی ارتش بامداد امروز اعلام کرد که شهادت امیر سرتیپ دوم خلبان مجید کاظمی، خلبان یکی از جنگندههای سوخو ۲۴ ایرانی که در جریان حمله ۱۱ اسفند سال گذشته، خسارات سنگینی را به پایگاه العدید آمریکا در کشور قطر وارد کردند، با آزمایشهای تخصصی و بررسی DNA محرز شده و پیکر مطهر این شهید بزرگوار، پس از ماهها دوری از خاک میهن اسلامی، امروز به کشورمان باز خواهد گشت.
یازدهم اسفندماه سال گذشته، ۲ فروند بمبافکن سوخو ۲۴ نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، در پاسخ به حملات وحشیانه و ناجوانمردانه ارتش تروریستی آمریکا و رژیم کودککش صهیونی، در عملیاتی متهورانه، از پایگاه هوایی شهید دوران شیراز برخاستند و پس از عبور از سد سامانههای شناسایی پیشرفته و مواضع راداری متعدد دشمنان، اقدام به بمباران پایگاه العدید قطر، متعلق به نیروهای آمریکایی، کردند.
در جریان این حمله، خسارات سنگینی به این پایگاه وارد آمد اما عقابهای آسمان ایران، در مسیر بازگشت، بر فراز خلیج فارس مورد اصابت سامانههای پدافند دشمن قرار گرفتند و از آن زمان تاکنون، تلاشها، برای احراز وضعیت خلبانان شجاع این جنگندهها، ادامه دارد. تلاشها برای تعیین وضعیت ۳ خلبان دیگر ۲ جنگنده سوخو ۲۴ نیز از سوی نهادهای مربوطه، همچنان در جریان است و به محض دریافت اطلاعات تکمیلی و تخصصی، اطلاعرسانیهای لازم، صورت خواهد گرفت.
بر اساس اعلام روابط عمومی ارتش، پیکر خلبان شهید «مجید کاظمی» امروز چهارشنبه، ساعت ۱۴ وارد باند فرودگاه شهید دوران شیراز شده و مراسم وداع فردا پنجشنبه ساعت ۲۰ در میدان امام حسین (ع) شیراز برگزار میشود. همچنین، مراسم نماز و تشییع نیز روز جمعه پس از اقامه نماز جمعه در مصلای نماز جمعه شیراز برگزار و پیکر شهید از شاهچراغ به سمت گلزار شهدا تشییع خواهد شد.