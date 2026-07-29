آیین‌های وداع و تشییع پیکر مطهر شهید «مجید کاظمی» خلبان قهرمان سوخو ۲۴ که در عملیات برون‌مرزی علیه پایگاه‌های آمریکا در حاشیه خلیج فارس به فیض شهادت نائل آمده بود، در شهر شیراز برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - آیین‌های وداع و تشییع پیکر مطهر خلبان شهید «مجید کاظمی» که در عملیات برون‌مرزی ارتش علیه پایگاه‌های ارتش تروریستی آمریکا در حاشیه خلیج فارس به فیض شهادت نائل آمده بود، در شهر شیراز برگزار می‌شود.

این شهید سرافراز که از خلبانان پایگاه هوایی شکاری ترابری سرلشکر شهید عباس دوران شیراز بود، در تاریخ ۱۱ اسفند ۱۴۰۴ به درجه رفیع شهادت رسید.

روابط عمومی ارتش بامداد امروز اعلام کرد که شهادت امیر سرتیپ دوم خلبان مجید کاظمی، خلبان یکی از جنگنده‌های سوخو ۲۴ ایرانی که در جریان حمله ۱۱ اسفند سال گذشته، خسارات سنگینی را به پایگاه العدید آمریکا در کشور قطر وارد کردند، با آزمایش‌های تخصصی و بررسی DNA محرز شده و پیکر مطهر این شهید بزرگوار، پس از ماه‌ها دوری از خاک میهن اسلامی، امروز به کشورمان باز خواهد گشت.

 یازدهم اسفندماه سال گذشته، ۲ فروند بمب‌افکن سوخو ۲۴ نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، در پاسخ به حملات وحشیانه و ناجوانمردانه ارتش تروریستی آمریکا و رژیم کودک‌کش صهیونی، در عملیاتی متهورانه، از پایگاه هوایی شهید دوران شیراز برخاستند و پس از عبور از سد سامانه‌های شناسایی پیشرفته و مواضع راداری متعدد دشمنان، اقدام به بمباران پایگاه العدید قطر، متعلق به نیروهای آمریکایی، کردند. 

در جریان این حمله، خسارات سنگینی به این پایگاه وارد آمد اما عقاب‌های آسمان ایران، در مسیر بازگشت، بر فراز خلیج فارس مورد اصابت سامانه‌های پدافند دشمن قرار گرفتند و از آن زمان تاکنون، تلاش‌ها، برای احراز وضعیت خلبانان شجاع این جنگنده‌ها، ادامه دارد. تلاش‌ها برای تعیین وضعیت ۳ خلبان دیگر ۲ جنگنده سوخو ۲۴ نیز از سوی نهادهای مربوطه، همچنان در جریان است و به محض دریافت اطلاعات تکمیلی و تخصصی، اطلاع‌رسانی‌های لازم، صورت خواهد گرفت. 

بر اساس اعلام روابط عمومی ارتش، پیکر خلبان شهید «مجید کاظمی» امروز چهارشنبه، ساعت ۱۴ وارد باند فرودگاه شهید دوران شیراز شده و مراسم وداع فردا پنجشنبه ساعت ۲۰ در میدان امام حسین (ع) شیراز برگزار می‌شود. همچنین، مراسم نماز و تشییع نیز روز جمعه پس از اقامه نماز جمعه در مصلای نماز جمعه شیراز برگزار و پیکر شهید از شاهچراغ به سمت گلزار شهدا تشییع خواهد شد.

برچسب ها: تشییع پیکرشهید ، شیراز ، ارتش
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
علیرضا
۱۹:۰۲ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
فقط ما شرمنده شما دلاوران هستیم، با غیرت شما مردانگی رو معنی کردید، روحت شاد همشهری عزیز، اون بی انصاف هایی که منفی میدن، آخه بی وجدان شهید منفی داره، خجالت بکشید،
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Iran (Islamic Republic of)
رضا
۱۷:۳۷ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
درود خدا بر عقاب های تیز پرواز نیروی هوایی ارتش


عُقابایِ اَرتِش ، زَدَن دِل به دریا

با دَستایِ خالی ، رو امواج دریا

میدونِستَن که دیگه بَر نِمیگَردن

وَلی رَفتَن ، تَوَکّل بَر خُدا کَردَن

رَمَیتَ اِذ رَمَیتَ ، روی لَب هاشون

زَدَن اُردوی شیطان زیر و رو کَردَن


شهادت مبارک بزرگمردان ارتش شما باعث افتخار ایران و ایرانی هستید شما برای ایران عزت آفریدید و
تا ابد در حافظه ی تاریخ ملت ایران جاودان شدید
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۵ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
روحش شاد ، نامش در تاریخ پرافتخار انقلاب اسلامی به خوبی ماندگار شد .
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۸ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
جان فدای به معنای واقعی خلبان شهید مجید کاظمی روحش شاد راهش پررهرو با سیدوسالار شهیدان محشور شود
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۸ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
روحش شاد و بهشت جایگاه عبدیشان باد
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۶ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
سردار. دمت گرم..روحت شاد و نامت همیشه جاودان
۰
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Germany
ناشناس
۱۵:۵۳ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
با شمشیر پلاستیکی رفته بود به جنگ شیر
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۸ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
درود به شرفت. قهرمان و دلیر مرد ایرانی روحت شاد
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۹ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
بانساختن بمب اتم فقط باید شاهد پر پر شدن جوانان این مرز وبوم باشیم
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
محمد
۱۴:۵۸ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
چقدر خلبان خوشتیپی بوده دمش گرم روحش شاد معلومه جگرداربوده خدابه خانواده محترمش صبربده
۱
۲۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۹ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
چقدر شجاع بودن
با تکنولوژی56سال پیش، پرواز کردن..!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
روحشان شاد باد...
۰
۳۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۵ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
مردم ایران درس های زیادی از او اموختند
۰
۲۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۱ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
شهدا شمع محفل بشریت اند
۰
۲۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۱ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
انتقام خون شهدا باید گرفته شه از خائنین به وطن و دشمن بیشرف .
۰
۴۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۵ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
جای شما بودم پوزه امریکا رو به خاک میمالیدم
با خروج از ان پی تی وساخت بمب اتم
اتم بازدارندگی میاره.
۴
۴۲
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Germany
ناشناس
۱۵:۵۴ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
منم دوست دارم بمب اتم بسازم تو خونه مون
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۹ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
دقیقا
۱۲۳
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