جدال بر سر تمدید مأموریت کمیسر عالی حقوق بشر شکاف متحدان قدیمی را آشکار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - درگیری از پشت تریبون‌های سازمان ملل آغاز نشد بلکه جرقه آن در شبکه اجتماعی «ایکس» زده شد. نمایندگی فرانسه در ژنو، پس از رأی مجمع عمومی به تمدید مأموریت «ولکر تورک» کمیسر عالی حقوق بشر، آمریکا را به باد انتقاد گرفت و نوشت: «ایالات متحده زمانی نماد حقوق بشر بود؛ اما دیگر نیست. امروز در کنار کره‌شمالی، نیکاراگوئه، مالی و روسیه ایستاده و جهان دیگر به آن گوش نمی‌دهد».

پاسخ واشنگتن هم با همان لحن منتشر شد. «مایک والتز» سفیر آمریکا در سازمان ملل، فرانسه را متهم کرد که به جای دفاع از ارزش‌های دموکراتیک، از «برخی از بدترین ناقضان حقوق بشر» حمایت کرده است. او همچنین مدعی شد ولکر تورک «دموکراسی‌های آزاد و مستقل مانند آمریکا، بریتانیا و اسرائیل را موعظه می‌کند، اما با بدترین سرکوبگران جهان مدارا دارد».

دو روز بعد، این جنگ کلمات به صحن شورای امنیت رسید. زمانی که نماینده فرانسه پشت تریبون قرار گرفت، هیئت آمریکایی سالن را ترک کرد. «دن نگرئا» معاون نماینده آمریکا نیز اعلام کرد واشنگتن تا زمانی که فرانسه از «ادبیات تحقیرآمیز و بی‌احترامی» دست نکشد، حاضر به شنیدن سخنان این کشور نخواهد بود.

ریشه این اختلاف، تمدید چهار ساله مأموریت ولکر تورک است. مجمع عمومی سازمان ملل با ۱۴۴ رأی موافق، در برابر ۱۰ رأی مخالف و ۱۳ رأی ممتنع، از ادامه مأموریت او حمایت کرد. آمریکا، رژیم صهیونیستی، روسیه و چند کشور دیگر در جمع مخالفان بودند. دولت ترامپ نیز پیش‌تر تهدید کرده بود در صورت تمدید مأموریت تورک، در همکاری و تأمین مالی برخی نهاد‌های سازمان ملل بازنگری خواهد کرد.

طبیعی است که این رویارویی، تنها به یک رأی‌گیری محدود نمی‌شود. اختلاف بر سر ناتو، اوکراین، غزه، ایران و آینده سازمان ملل، روابط دو متحد سنتی غرب را تیره کرده؛ شکافی که اکنون از مذاکرات دیپلماتیک به عرصه عمومی نیز کشیده شده است.

منبع: روزنامه قدس