رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی گفت: با اجرای سامانه هوشمند صدور مجوزها، بخش عمده مجوزهای کشاورزی بدون تاخیر و در چارچوب درگاه ملی مجوزها صادر می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - علی محمدی رئیس سازمان نظام‌مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در آیین رونمایی از فرآیند هوشمند و بدون تاخیر صدور مجوزهای بخش کشاورزی گفت: امنیت غذایی امروز به یکی از مهم‌ترین اولویت‌های کشور تبدیل شده و دانش، حلقه اتصال میان همه نهادهای مؤثر در تولید و توسعه این بخش است.

وی با بیان اینکه حدود ۸۵ درصد محصولات غذایی مورد نیاز کشور در داخل تولید می‌شود، افزود: این موفقیت حاصل تلاش بهره‌برداران و فعالان بخش کشاورزی است و تنها حدود ۱۵ درصد نیاز کشور از طریق واردات تامین می‌شود.

علی محمدی ادامه داد: سیاست‌گذاری‌ ها بر این اساس است که با افزایش بهره‌وری و توسعه تولید داخلی، وابستگی به واردات به حداقل برسد.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی افزود: این سازمان در دو حوزه اصلی، شامل صدور پروانه اشتغال، رتبه‌بندی و احراز صلاحیت کارشناسان و همچنین صدور مجوزهای بخش کشاورزی فعالیت می‌کند و بر اساس تکالیف قانونی، حدود ۸۵ تا ۹۰ درصد مجوزهای این بخش از طریق این سازمان صادر می‌شود.

علی‌ محمدی افزود: خدمات سازمان طیف گسترده‌ای از حوزه‌ها از جمله گلخانه‌ها، گیاه‌پزشکی، آزمایشگاه‌های آب و خاک، مکانیزاسیون و سایر فعالیت‌های تخصصی کشاورزی را دربر می‌گیرد که نشان‌دهنده جایگاه تخصصی این نهاد در ارائه خدمات به بهره‌برداران است.

وی با اشاره به طولانی بودن فرآیند صدور برخی مجوزها در گذشته، بیان کرد: طولانی شدن زمان صدور مجوزها مورد تایید سازمان نبود و به همین دلیل با بررسی‌های انجام‌شده در مرکز پایش، تصمیم گرفتیم با بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی، فرآیند صدور مجوزها را هوشمندسازی کرده و زمان کارشناسی و صدور مجوز را به شکل قابل توجهی کاهش دهیم.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور افزود: این طرح ابتدا به صورت پایلوت در یکی از استان‌ها اجرا شد و نتایج مطلوبی به همراه داشت، از این رو اجرای آن در سطح کشور در دستور کار قرار گرفت تا به الگویی برای سایر دستگاه‌های اجرایی نیز تبدیل شود.

علی‌ محمدی با بیان اینکه در گذشته صدور برخی مجوزها حتی بیش از یک یا دو سال به طول می‌انجامید، اظهار کرد: با استقرار درگاه ملی مجوزها، همه فرآیندها باید از مسیر این درگاه انجام شود و هرگونه رویه موازی، اعمال سلیقه و استعلام‌ های غیرضروری حذف شود.

به گفته وی، حذف فرآیندهای موازی در استان‌ها، از جمله برخی کارگروه‌ها و مراحل غیرضروری اداری، علاوه بر تسریع در صدور مجوزها، موجب افزایش شفافیت، کاهش فساد اداری و اطلاع کامل متقاضی از روند بررسی درخواست خواهد شد.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور با بیان اینکه از ظرفیت درگاه ملی مجوزها به شکل کامل استفاده می شود، تصریح کرد: درگاه ملی مجوزها و مصوبات هیات مقررات‌زدایی، فصل‌الخطاب همه دستگاه‌هاست و این سازمان نیز به تمامی واحدهای زیرمجموعه خود ابلاغ کرده که هیچ استعلام یا فرآیندی خارج از چارچوب این درگاه انجام نشود.

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برچسب ها: مجوز کشاورزی ، بخش کشاورزی
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