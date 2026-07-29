مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری تهران گفت: هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، رفع موانع حقوقی و تسهیل صدور اسناد مالکیت، روند بازآفرینی شهری در پایتخت را شتاب بخشیده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی‌اصغر کمالی‌زاده با اشاره به اقدامات ستاد بازآفرینی پایدار شهری کلان‌شهر تهران اظهار کرد: بازآفرینی شهری صرفاً بر عهده یک دستگاه نیست و تحقق آن نیازمند همکاری و هماهنگی میان شهرداری، اداره ثبت اسناد و املاک، دستگاه قضایی، بانک‌ها و سایر نهاد‌های خدمات‌رسان است.

وی با اشاره به اجرای ماده ۹ قانون احیا، نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده افزود: صدور نخستین اسناد مالکیت بر اساس این قانون، یکی از مهم‌ترین گام‌ها در رفع موانع حقوقی نوسازی به شمار می‌رود و زمینه ورود مالکان املاک فاقد سند به فرآیند نوسازی و بهره‌مندی از مشوق‌های قانونی را فراهم کرده است.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری تهران ادامه داد: در اجرای تکالیف برنامه توسعه شهرداری تهران، از سال ۱۴۰۰ تا پایان سال ۱۴۰۴ برای چهار هزار و ۵۴۴ ملک فاقد سند پرونده تشکیل شده که در نهایت هزار و ۵۱۷ رأی مثبت برای صدور سند صادر شده است؛ آماری که معادل ۱۶۸ درصد تحقق نسبت به هدف تعیین‌شده محسوب می‌شود.

کمالی‌زاده با بیان اینکه اجرای ماده ۹ قانون احیا، نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده پس از ۱۵ سال وقفه دوباره فعال شده است، گفت: نخستین هیئت موضوع این ماده در زمستان ۱۴۰۵ تشکیل و نخستین آرای آن برای هفت پرونده در محله شمیران‌نو صادر شد. همچنین در حال حاضر از مجموع ۳۰۰ پرونده تشکیل‌شده، ۲۱۵ پرونده آماده طرح در هیئت ماده ۹ و صدور رأی هستند.

تعیین تکلیف اراضی محله جوانمرد قصاب در حال پیگیری است

وی با اشاره به دیگر اقدامات ستاد بازآفرینی پایدار شهری خاطرنشان کرد: تعیین تکلیف اراضی محله جوانمرد قصاب در منطقه ۲۰، کاهش حریم قانونی راه‌آهن در مناطق ۱۶، ۱۷ و ۱۸ به منظور تسهیل صدور پروانه ساختمانی و تدوین برنامه اقدام مشترک دولت و شهرداری برای طرح در ششمین جلسه ستاد بازآفرینی، از مهم‌ترین برنامه‌های در دست پیگیری است.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری تهران همچنین از بهبود دسترسی در بافت‌های فرسوده خبر داد و گفت: در سال ۱۴۰۴ تعداد ۹۱۳ پایه محدودکننده تردد در معابر بافت‌های فرسوده با هدف افزایش نفوذپذیری و تسهیل امدادرسانی جابه‌جا یا اصلاح شده و برای سال ۱۴۰۵ نیز اصلاح یک‌هزار و ۲۴۲ پایه دیگر با همکاری دستگاه‌های مسئول در دستور کار قرار دارد.

مقاوم‌سازی مدارس فرسوده در بافت‌های ناکارآمد شهری در دست اقدام

کمالی‌زاده در پایان با اشاره به آغاز فرآیند مقاوم‌سازی مدارس فرسوده در بافت‌های ناکارآمد شهری اظهار کرد: این طرح با همکاری اداره‌کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس در مرحله ارزیابی فنی، انتخاب مشاور و تعیین پیمانکار اجرایی قرار دارد و پس از طی این مراحل وارد فاز اجرا خواهد شد.

برچسب ها: نوسازی شهر تهران ، بافت فرسوده
خبرهای مرتبط
چمران در جمع خبرنگاران:
هشدار ایمنی به بیمارستان ضیائیان/ پیشنهاد ایجاد ۳ ظرفیت جدید آرامستان در تهران
افزایش ۶۰ درصدی صدور پروانه نوسازی در بافت فرسوده
سخنگوی شهرداری تهران:
تکمیل ظرفیت بهشت زهرا شایعه است/ ورود واگن های چینی طی ماه های آینده
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۹ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
همه مدارس باید چند تا زمین فوتبال و استخر و ناهار خوری داشته باشن
۰
۰
پاسخ دادن
پایان فرار عاملان جنایت در لواسان؛ قاتلان جوان ۲۲ ساله در عملیات پلیس آگاهی دستگیر شدند
ضربه پلیس آگاهی به باند حرفه‌ای سندنمره خودرو
اعزام یکسره زائران به نجف کلید خورد
خروج ۲ میلیون زائر اربعین از مرز‌ها در امنیت کامل/ کاهش ۸۵ درصدی جانباختگان تصادفات
پرداخت بدهی‌های تامین‌اجتماعی به مراکز درمانی طی هفته‌های آتی
راه‌اندازی سامانه‌های خدمات الکترونیک قرارگاه موکب زینبیه برای ساماندهی پذیرش زائران
تحویل برخی منازل نوسازی‌شده جنگ ۱۲ روزه در تهران تا پایان سال
ترمینال سلام؛ آغاز مسیر دلدادگان اربعین از «عمود صفر» تا کربلا
آغاز اجرای طرح ارجاع هوشمند پرونده‌های کیفری در دادگاه‌های تجدید نظر استان تهران
۲.۵ میلیون زائر در سامانه سماح نام‌نویسی کردند/ مهران همچنان نخستین مرز خروجی زائران اربعین
آخرین اخبار
۲.۵ میلیون زائر در سامانه سماح نام‌نویسی کردند/ مهران همچنان نخستین مرز خروجی زائران اربعین
ترمینال سلام؛ آغاز مسیر دلدادگان اربعین از «عمود صفر» تا کربلا
اعزام یکسره زائران به نجف کلید خورد
تداوم خدمت‌رسانی شبانه‌روزی خادمان موکب محبان‌الرضا (ع) در عمود ۸۳۳
ارتقای زیرساخت‌های شهری و نوسازی معابر؛ از خیابان داورزنی تا خیابان شیرازی
تایید ۹۱ درصد مجوز‌های زیست محیطی واحد‌های تولیدی در تهران
مرکز پزشکی هلال‌احمر در کربلا با امکانات روز به زائران خدمت‌رسانی می‌کند
ضربه پلیس آگاهی به باند حرفه‌ای سندنمره خودرو
پایان فرار عاملان جنایت در لواسان؛ قاتلان جوان ۲۲ ساله در عملیات پلیس آگاهی دستگیر شدند
تقویت مهارت‌آموزی و کارآفرینی ایتام
ثبت ۶۲۵ هزار تردد خودرویی زائران اربعین در جاده‌های ۵ استان منتهی به مرزها
اعزام خادمان شهرداری منطقه ۴ برای خدمت رسانی به زوار اربعین در نجف اشرف
راه‌اندازی سامانه‌های خدمات الکترونیک قرارگاه موکب زینبیه برای ساماندهی پذیرش زائران
آغاز اجرای طرح ارجاع هوشمند پرونده‌های کیفری در دادگاه‌های تجدید نظر استان تهران
تحویل برخی منازل نوسازی‌شده جنگ ۱۲ روزه در تهران تا پایان سال
خروج ۲ میلیون زائر اربعین از مرز‌ها در امنیت کامل/ کاهش ۸۵ درصدی جانباختگان تصادفات
پرداخت بدهی‌های تامین‌اجتماعی به مراکز درمانی طی هفته‌های آتی
آغاز ثبت‌نام اینترنتی وام ۲۰ میلیون تومانی اربعین بازنشستگان کشوری
اعترافات هولناک سارق سریالی به جنایت‌های سمی
محاکمه تاجر ورشکسته به اتهام سرقت مرگبار
دلخوری محیط‌بانان از طرز برخورد مسافران با طبیعت + فیلم
افزایش کشف جرایم از آغاز طرح اربعین در مرز مهران
دستگیری مربی‌نمای هتاک + فیلم
هشدار پلیس به پیام‌رسان‌های ایرانی برای امنیت داده های کاربران
مقاوم‌سازی مدارس فرسوده در مرحله تعیین پیمانکار است
خستگی و خواب‌آلودگی، عامل اصلی تصادفات زائران اربعین است/ آغاز موج بازگشت زائران
خلأ ثبت سفارش خودرو‌های کِشنده با ورود دادستانی تهران برطرف شد
تردد در محور‌های منتهی به مرز‌های اربعین روان است