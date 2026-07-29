باشگاه خبرنگاران جوان - علی‌اصغر کمالی‌زاده با اشاره به اقدامات ستاد بازآفرینی پایدار شهری کلان‌شهر تهران اظهار کرد: بازآفرینی شهری صرفاً بر عهده یک دستگاه نیست و تحقق آن نیازمند همکاری و هماهنگی میان شهرداری، اداره ثبت اسناد و املاک، دستگاه قضایی، بانک‌ها و سایر نهاد‌های خدمات‌رسان است.

وی با اشاره به اجرای ماده ۹ قانون احیا، نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده افزود: صدور نخستین اسناد مالکیت بر اساس این قانون، یکی از مهم‌ترین گام‌ها در رفع موانع حقوقی نوسازی به شمار می‌رود و زمینه ورود مالکان املاک فاقد سند به فرآیند نوسازی و بهره‌مندی از مشوق‌های قانونی را فراهم کرده است.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری تهران ادامه داد: در اجرای تکالیف برنامه توسعه شهرداری تهران، از سال ۱۴۰۰ تا پایان سال ۱۴۰۴ برای چهار هزار و ۵۴۴ ملک فاقد سند پرونده تشکیل شده که در نهایت هزار و ۵۱۷ رأی مثبت برای صدور سند صادر شده است؛ آماری که معادل ۱۶۸ درصد تحقق نسبت به هدف تعیین‌شده محسوب می‌شود.

کمالی‌زاده با بیان اینکه اجرای ماده ۹ قانون احیا، نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده پس از ۱۵ سال وقفه دوباره فعال شده است، گفت: نخستین هیئت موضوع این ماده در زمستان ۱۴۰۵ تشکیل و نخستین آرای آن برای هفت پرونده در محله شمیران‌نو صادر شد. همچنین در حال حاضر از مجموع ۳۰۰ پرونده تشکیل‌شده، ۲۱۵ پرونده آماده طرح در هیئت ماده ۹ و صدور رأی هستند.

تعیین تکلیف اراضی محله جوانمرد قصاب در حال پیگیری است

وی با اشاره به دیگر اقدامات ستاد بازآفرینی پایدار شهری خاطرنشان کرد: تعیین تکلیف اراضی محله جوانمرد قصاب در منطقه ۲۰، کاهش حریم قانونی راه‌آهن در مناطق ۱۶، ۱۷ و ۱۸ به منظور تسهیل صدور پروانه ساختمانی و تدوین برنامه اقدام مشترک دولت و شهرداری برای طرح در ششمین جلسه ستاد بازآفرینی، از مهم‌ترین برنامه‌های در دست پیگیری است.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری تهران همچنین از بهبود دسترسی در بافت‌های فرسوده خبر داد و گفت: در سال ۱۴۰۴ تعداد ۹۱۳ پایه محدودکننده تردد در معابر بافت‌های فرسوده با هدف افزایش نفوذپذیری و تسهیل امدادرسانی جابه‌جا یا اصلاح شده و برای سال ۱۴۰۵ نیز اصلاح یک‌هزار و ۲۴۲ پایه دیگر با همکاری دستگاه‌های مسئول در دستور کار قرار دارد.

مقاوم‌سازی مدارس فرسوده در بافت‌های ناکارآمد شهری در دست اقدام

کمالی‌زاده در پایان با اشاره به آغاز فرآیند مقاوم‌سازی مدارس فرسوده در بافت‌های ناکارآمد شهری اظهار کرد: این طرح با همکاری اداره‌کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس در مرحله ارزیابی فنی، انتخاب مشاور و تعیین پیمانکار اجرایی قرار دارد و پس از طی این مراحل وارد فاز اجرا خواهد شد.