باشگاه خبرنگاران جوان - برنامه «همه به پیش» با رویکردی آموزشی به بررسی رویداد‌های ایران و جهان از نگاه دانش آموزان ایرانی و با هدف ارتقای آگاهی آنان در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی می‌پردازد.

این برنامه در نخستین روایت مستند خود همراه گروه‌های دانش آموزی راهی کربلای معلی شده تا مسیر پیاده روی اربعین را از نگاه نوجوانان ایرانی به تصویر بکشد.

در این مستند علاوه بر روایت فضائل و حال و هوای معنوی پیاده روی اربعین، مهم‌ترین رخداد‌های سیاسی و اجتماعی ایران و عراق از دیدگاه دانش آموزان مورد بحث، نقد و بررسی قرار می‌گیرد.

این برنامه به تهیه کنندگی و کارگردانی سیدحمیدرضارضایی به زودی از شبکه آموزش سیما پخش خواهد شد.

منبع: روابط عمومی شبکه آموزش سیما