نتایج یک نظرسنجی جدید نشان می‌دهد نزدیک به نیمی از آمریکایی‌ها خواستار اجرای حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - یک نظرسنجی جدید نشان می‌دهد که تقریبا نیمی از آمریکایی‌ها از دستگیری بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم تروریستی اسرائیل به دلیل جنایتش علیه نوار غزه حمایت می‌کنند.

طبق نظرسنجی انجام شده توسط اکونومیست با همکاری یوگاو، ۴۹ درصد از پاسخ‌دهندگان گفتند که آمریکا باید حکم بازداشت دادگاه کیفری بین‌المللی علیه نتانیاهو را اجرا کند، در حالی که ۲۷ درصد با آن مخالفت کردند و ۲۳ درصد ابراز عدم اطمینان کردند که نشان‌دهنده اختلاف شدید در افکار عمومی آمریکا در مورد رژیم تروریستی اسرائیل و جنگ آن در غزه است.

این نظرسنجی نشان داد که ۴۷ درصد از شرکت‌کنندگان معتقدند نتانیاهو در غزه مرتکب جنایات جنگی شده است، در حالی که ۲۴ درصد عکس این را باور دارند و ۲۹ درصد همچنان مطمئن نیستند.

دادگاه کیفری بین‌المللی در نوامبر ۲۰۲۴ حکم بازداشت نتانیاهو را صادر کرد و او را به استفاده از گرسنگی دادن به عنوان روشی برای جنگ، ارتکاب جنایات علیه بشریت از جمله قتل و آزار و اذیت و همچنین هدایت حملات عمدی علیه غیرنظامیان در غزه متهم کرد.

با این وجود آمریکا و رژیم تروریستی اسرائیل امضاکنندگان اساسنامه رم که این دادگاه را تاسیس کرده است، نیستند، اما این دادگاه صلاحیت خود را بر سرزمین‌های فلسطینی اعمال می‌کند، که واشنگتن را در موقعیت حقوقی و سیاسی پیچیده‌ای در رابطه با اجرای این حکم قرار می‌دهد.

در یک تحول قابل توجه، زهران ممدانی، شهردار نیویورک، هفته گذشته از تعهد قبلی خود مبنی بر دستگیری نتانیاهو در صورت حضورش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک عقب‌نشینی و اذعان کرد که اختیار قانونی برای اجرای حکم بازداشت بر عهده دولت فدرال است و نه مقامات شهری، و از آنها خواست تا به دادگاه بپیوندند و حکم را اجرا کنند.

منبع: آر تی

برچسب ها: جنایتکار جنگی ، نخست وزیر اسرائیل ، دیوان کیفری بین المللی
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