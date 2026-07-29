حضور با شکوه مردم انقلابی و همیشه در صحنه شهر شهباز از توابع شهرستان شازند استان مرکزی سوژه شهروندخبرنگار ما شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مردم غیور و وطن دوست شهر شهباز (محله بازنه) از توابع شهرستان شازند استان مرکزی در صد و پنجاهمین شب از تجمعات شبانه به میدان مقاومت آمدند و صحنه‌ای از اتحاد و همبستگی را به نمایش گذاشتند. مردمانی که با دل‌های اندوهگین برای شهدای والامقام در راه حفظ این مرز و بوم و عشق به میهن اسلامی از هیچ تلاشی فروگذار نکردند و به فرمان رهبر فرزانه و عظیم الشان انقلاب اسلامی لبیک گفتند.

شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: زهرا رمضانی - مرکزی

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید