حضور با شکوه مردم انقلابی و همیشه در صحنه شهر شهباز از توابع شهرستان شازند استان مرکزی سوژه شهروندخبرنگار ما شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مردم غیور و وطن دوست شهر شهباز (محله بازنه) از توابع شهرستان شازند استان مرکزی در صد و پنجاهمین شب از تجمعات شبانه به میدان مقاومت آمدند و صحنه‌ای از اتحاد و همبستگی را به نمایش گذاشتند. مردمانی که با دل‌های اندوهگین برای شهدای والامقام در راه حفظ این مرز و بوم و عشق به میهن اسلامی از هیچ تلاشی فروگذار نکردند و به فرمان رهبر فرزانه و عظیم الشان انقلاب اسلامی لبیک گفتند.
شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: زهرا رمضانی - مرکزی

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید

برچسب ها: رهبر شهید انقلاب ، سوژه خبری ، تجمع ها
خبرهای مرتبط
شهروندخبرنگار تهران؛
حضور با شکوه مردم انقلابی خاورشهر در تجمعات اقتدار و مقاومت + عکس
شهروندخبرنگار همدان؛
تجمع مردم بصیر نهاوند به شب ۱۴۲ رسید + فیلم
شهروندخبرنگار مازندران؛
شور و حال حماسی مردم انقلابی سیمرغ در تجمعات اقتدار و مقاومت + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن پاکدشت همچنان چشم انتظار تحویل
اجتماع پرشور مردم انقلابی آبدان در تجمعات خیابانی + فیلم و عکس
گلایه بابلی‌ها از روشن ماندن لامپ تیر برق به هنگام روز + عکس
آخرین اخبار
گلایه بابلی‌ها از روشن ماندن لامپ تیر برق به هنگام روز + عکس
اجتماع پرشور مردم انقلابی آبدان در تجمعات خیابانی + فیلم و عکس
متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن پاکدشت همچنان چشم انتظار تحویل
یکصد و پنجاهمین خروش شبانه «میثاق با ولایت» در صالح‌آباد + عکس
حال و هوای شب های اقتدار در مسیر نجف به کربلا + عکس
حضور حماسی مردم شهر شهباز در تجمعات اقتدار و مقاومت + فیلم
قابی از حماسه آفرینی مردم انقلابی خوی در تجمعات شبانه + عکس
تجمعات شبانه مردم انقلابی ماهدشت به ایستگاه یکصدو پنجاهمین رسید + عکس