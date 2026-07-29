رئیس کمیسیون عمران، شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهرکرد گفت: احیای بافت تاریخی شهرکرد و ساماندهی قلعه چالشتر، اولویتی مهم در صیانت از هویت فرهنگی شهر است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نگار شیخ پور - محمدرضا بیاتی در نشست این کمیسیون با حضور قدرتالله ولیزاده معاون میراثفرهنگی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی چهارمحالوبختیاری، بر ضرورت تدوین برنامهای جامع برای حفاظت، احیا و ساماندهی بافتهای تاریخی شهرکرد و مجموعه تاریخی قلعه چالشتر تأکید کرد.
وی با اشاره به جایگاه بافت تاریخی شهرکرد در حفظ هویت و اصالت مرکز استان، اظهار کرد: بافتهای تاریخی، سرمایههای ارزشمند فرهنگی و اجتماعی شهر هستند و حفظ آنها باید در کنار پاسخگویی به نیازهای شهروندان و تسهیل روند خدماترسانی مورد توجه جدی قرار گیرد.
بیاتی با بیان اینکه قلعه تاریخی چالشتر و محدوده پیرامونی آن از مهمترین ظرفیتهای تاریخی و گردشگری استان به شمار میرود، افزود: ساماندهی این مجموعه، حفاظت از ارزشهای تاریخی آن و توجه به محیط اطراف قلعه میتواند نقش مؤثری در رونق گردشگری، ارتقای منظر شهری و معرفی هرچه بهتر ظرفیتهای فرهنگی شهرکرد و استان داشته باشد.
رئیس کمیسیون عمران، شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهرکرد، تدوین طرح ویژه برای بافتهای تاریخی شهرکرد را ضرورتی اجتنابناپذیر دانست و تصریح کرد: تعیین ضوابط روشن، ایجاد هماهنگی میان دستگاههای متولی و رفع ناهماهنگیهای موجود، ضمن صیانت از میراث فرهنگی، موجب کاهش دغدغههای شهروندان و تعیین تکلیف املاک واقع در بافتهای تاریخی خواهد شد.
بیاتی همچنین بر تقویت تعامل میان شهرداری، ادارهکل میراثفرهنگی، راه و شهرسازی و سایر دستگاههای مرتبط تأکید کرد و گفت: برگزاری نشستهای مستمر و تصمیمگیریهای مشترک، مسیر اجرای برنامههای حفاظتی و توسعهای را هموار کرده و زمینه احیای بافت تاریخی شهرکرد و ساماندهی قلعه چالشتر و فضای پیرامونی آن را فراهم خواهد کرد.
وی با اشاره به بررسی برخی موضوعات مرتبط با بناهای تاریخی از جمله خانه تاریخی مرتضویها در این نشست، خاطرنشان کرد: شورای اسلامی شهرکرد از هر برنامهای که در راستای حفظ هویت تاریخی شهر، احیای آثار ارزشمند، توسعه گردشگری و افزایش کیفیت زندگی شهروندان باشد، حمایت خواهد کرد.