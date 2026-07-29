طرح ملی جمع آوری .مستند سازی دانش بومی برای دست یابی به حفاظت مشارکتی در چهارمحال و بختیاری اجرایی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابنده - مدیرکل دفتر مشارکت‌های مردمی ومسولیت های اجتماعی سازمان حفاظت محیط زیست در نشست مشورتی طرح ملی جمع آوری .مستند سازی دانش بومی برای دست یابی به حفاظت مشارکتی گفت: خشکسالی ،آلودگی آب وهوا ،خاک ازجمله چالش هایی است که علاوه بر یافته های علمی و پژوهشی نخبگان و دانشگاهیان ، دانش بومی و سنتی جوامع محلی بزرگترین ظرفیتی است که می توان با بهره گیری از این ظرفیت حرکت این چالش ها متوقف ، کندتر وتاب آوری محیط زیست را افزایش داد.

وی با اشاره به اینکه چهارمحال و بختیاری از سه سال پیش به عنوان دبیرخانه دانش بومی و.سنتی در محیط زیست انتخاب شده است، دستاوردهای این طرح را بسیار مهم و قابل تعمیم دانست که می تواند مبنای صدور دستورالعمل هایی در سطح ملی در حوزه دانش بومی منجر شود.

محسن کریمی مدیر کل حفاظت محیط زیست استان هم گفت : اجرای طرح ملی جمع آوری و مستند سازی دانش بومی برای دستیابی به حفاظت مشارکتی از اسفند ۴۰۳ کلید خورد.

وی افزود: این طرح در ۴ مرحله آماده سازی ،اجرا،تحلیل ومشورت وجمع بندی وتدوین نهایی عملیاتی شده است.