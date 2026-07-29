بیمارستان امام حسن مجتبی (ع) فومن در راستای ارتقای سطح خدمات درمانی این شهرستان، به دستگاه پیشرفته اندوکولونوسکوپی مجهز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان (گیل وب‌دا) اعلام کرد: در راستای توسعه زیرساخت‌های تشخیصی و درمانی و با هدف ارتقای سطح خدمات تخصصی به مردم شهرستان‌های فومن و شفت، دستگاه اندوکولونوسکوپی با پیگیری‌های رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان و نماینده مردم این شهرستان‌ها در مجلس شورای اسلامی در اختیار بیمارستان امام حسن مجتبی (ع) قرار گرفت.

اختصاص این دستگاه به بیمارستان امام حسن مجتبی (ع) فومن، گامی مؤثر در مسیر تقویت امکانات تشخیصی این مرکز درمانی و توسعه خدمات تخصصی حوزه گوارش به شمار می‌رود و زمینه دسترسی آسان‌تر بیماران منطقه به خدمات مورد نیاز را فراهم می‌کند.

با استقرار این تجهیزات در بیمارستان، ظرفیت ارائه خدمات تشخیصی تخصصی به بیماران افزایش یافته و انتظار می‌رود ضمن تسهیل روند تشخیص و پیگیری بیماری‌های گوارشی، نیاز به مراجعه بیماران به مراکز درمانی خارج از شهرستان نیز کاهش یابد.

این اقدام در راستای توجه به توسعه متوازن امکانات درمانی در شهرستان‌ها و ارتقای دسترسی مردم به خدمات تخصصی سلامت انجام شده است و می‌تواند نقش مؤثری در افزایش کیفیت خدمات ارائه شده در بیمارستان امام حسن مجتبی (ع) فومن داشته باشد.