باشگاه خبرنگاران جوان - آیت الله دژکام در نشستی صمیمی با اساتید و مسئولین صالحین ناحیه محمد رسول الله صلی الله علیه و آله با قدردانی از خواهران فعال در مجموعه‌های آموزشی، تربیتی و بسیج ناحیه شمال‌غرب شیراز و مسئولان صالحین و تعلیم و تربیت، تأکید کرد که تلاش‌های انجام‌شده در حوزه فرهنگی، دینی و انقلابی کم‌اثر نبوده و همین مجاهدت‌ها موجب تداوم مسیر انقلاب شده است.

او با اشاره به شرایط کشور و استمرار فشار‌های دشمن، گفت: اقدامات صورت‌گرفته نشان می‌دهد کار‌های زیادی انجام شده و به‌ویژه حضور و نقش‌آفرینی خواهران در عرصه‌های میدانی و اجتماعی قابل توجه است.

آیت الله دژکام تعلیم و تربیت را مهم‌ترین بخش فعالیت‌های بسیج دانست و تصریح کرد: اثر اصلی و ماندگار هر حرکت، در حوزه تربیت رقم می‌خورد.

امام جمعه شیراز با استناد به سوره «والعصر» تأکید کرد که کار تربیتی باید به رشد ایمان و عمل صالح، یعنی تقویت بُعد فکری، عقلانی و رفتاری افراد منجر شود.

او با اشاره به ضرورت برنامه‌ریزی دقیق برای جذب، ماندگاری و رشد کودکان، نوجوانان و جوانان، گفت: فعالیت‌های تربیتی نباید صرفاً به کار‌های خودجوش محدود شود، بلکه باید چارچوب آموزشی روشن و هدفمند داشته باشد.

آیت الله دژکام تاکید کرد: نخستین گام در تربیت، آموزش احکام شرعی و مسئله‌دان کردن نسل جدید است؛ زیرا بدون تقید به شریعت و عمل به احکام الهی، رشد تربیتی مطلوب محقق نخواهد شد.

منبع: دفتر امام جمعه شیراز