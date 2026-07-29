باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - سید محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر اینکه سیاست دولت و وزارت صمت، رقابتیکردن بازار خودرو است، گفت: ارتقای کیفیت خودروهای داخلی یکی از مطالبات بهحق مشتریان است و این موضوع بهصورت جدی در دستور کار قرار دارد.
وی از تشکیل کمیتهای برای رصد کیفیت و ایمنی خودروها خبر داد و افزود: این کمیته تمامی مراحل تولید خودرو، از تولید قطعات و تأمین قطعات یدکی تا فرآیند مونتاژ و سرهمبندی خودرو را تحت نظارت قرار میدهد تا کیفیت محصولات تولیدی بهصورت مستمر پایش شود.
اتابک با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه ایمنی خودروها اظهار کرد: الزامات و زیرساختهای لازم در این بخش تهیه و در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته است. همچنین بخش مربوط به آزمونهای تصادف خودرو (Crash Test) ایجاد شده و تمامی خودروهای تولید داخل از نظر استانداردهای ایمنی و عملکرد در این بخش مورد ارزیابی و کنترل قرار میگیرند.
وزیر صمت تأکید کرد: سیاست وزارت صمت علاوه بر رقابتیکردن بازار خودرو، ارتقای کیفیت و افزایش سطح ایمنی خودروهای داخلی است تا رضایت مصرفکنندگان و استانداردهای مورد انتظار در این صنعت محقق شود.