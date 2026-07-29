وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر اینکه رقابتی‌کردن بازار خودرو از سیاست‌های اصلی دولت و وزارت صمت است، از تشکیل کمیته‌ای برای رصد کیفیت و ایمنی خودرو‌های داخلی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - سید محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر اینکه سیاست دولت و وزارت صمت، رقابتی‌کردن بازار خودرو است، گفت: ارتقای کیفیت خودروهای داخلی یکی از مطالبات به‌حق مشتریان است و این موضوع به‌صورت جدی در دستور کار قرار دارد.

وی از تشکیل کمیته‌ای برای رصد کیفیت و ایمنی خودروها خبر داد و افزود: این کمیته تمامی مراحل تولید خودرو، از تولید قطعات و تأمین قطعات یدکی تا فرآیند مونتاژ و سرهم‌بندی خودرو را تحت نظارت قرار می‌دهد تا کیفیت محصولات تولیدی به‌صورت مستمر پایش شود.

اتابک با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه ایمنی خودروها اظهار کرد: الزامات و زیرساخت‌های لازم در این بخش تهیه و در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته است. همچنین بخش مربوط به آزمون‌های تصادف خودرو (Crash Test) ایجاد شده و تمامی خودروهای تولید داخل از نظر استانداردهای ایمنی و عملکرد در این بخش مورد ارزیابی و کنترل قرار می‌گیرند.

وزیر صمت تأکید کرد: سیاست وزارت صمت علاوه بر رقابتی‌کردن بازار خودرو، ارتقای کیفیت و افزایش سطح ایمنی خودروهای داخلی است تا رضایت مصرف‌کنندگان و استانداردهای مورد انتظار در این صنعت محقق شود.

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برچسب ها: وزیر صمت ، تولید
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۲ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
کمیته نظارت بر وزارت نفت از استخراج نفت تا تولید بنزین راه بیندازید
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۰ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
روی کیفیت تویوتا هیچ کمیته نظارت نمی‌کنه به جز خود شرکت لی از همه ماشین‌های دنیا بهتره. در مورد خودروسازی دولت شریک دزد و رفیق قافله است
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۴ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
شماها هیچ کاری بجز افزایش قیمت بلد نیستید.
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۸ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
قیمت خودرو را چکار کنیم
۰
۰
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