باشگاه خبرنگاران جوان - محمد قادری در حاشیه شورای فرهنگ عمومی بیان کرد: این موکب‌ها به زائرانی از استان‌های جنوبی کشور، کرمان، سیستان و بلوچستان و همچنین زائران کشورهای هند، افغانستان و پاکستان خدمات‌رسانی می‌کنند.

وی از نصب تابلوهای مسافت‌شمار شهرهای زیارتی در محورهای ارتباطی استان بوشهر خبر داد و بیان کرد: با همکاری مسئولان ذیربط، تابلوهای مربوط به مسافت شهرهای زیارتی و مقدس در مسیرها نصب می‌شود و امسال نخستین نمونه از این تابلوها رونمایی خواهد شد.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان بوشهر به برنامه‌ریزی برای بزرگداشت شهدا، مقاومت و مناسبت‌های ملی و مذهبی درشهرها و روستاهای این استان اشاره کرد و گفت: شعار امسال بر محور آیه شریفه «وَأَن تَقُومُوا لِلَّهِ» قرار گرفته و برنامه‌های فرهنگی و حوزه مقاومت در همین چارچوب برگزار می‌شود.

وی یادآور شد: برنامه‌های مربوط به دهه مقاومت نیز در دست تدوین است که نقطه اوج این برنامه‌ها در آبان‌ماه برگزار خواهد شد.

قادری با اشاره به پیشتازی بوشهر در حوزه ترویج فرهنگ ایثار بیان کرد: بوشهر توانسته است در حوزه بانوان مقاوم فعالیت گسترده‌ای انجام دهد طوریکه بیش از ۱۵ هزار بانوی فعال در این حوزه شناسایی شده‌اند و پویش هر مدرسه، یک سفارت‌خانه مقاومت نیز در مدارس استان آغاز شده‌است.

اجرای جدی‌تر قانون نیاز امروز

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان بوشهر نیز در حاشیه این نشست، جوانی جمعیت را یکی از محورهای مهم مورد بحث و توجه در مسائل مرتبط با فرهنگ عمومی آحاد ملت دانست و با اشاره به کاهش نرخ باروری در کشور و این استان گفت: قانون جوانی جمعیت با وجود ظرفیت‌های موجود، هنوز به‌طور کامل اجرا نشده و برای رسیدن به نتایج مطلوب، نیازمند اهتمام بیشتر دستگاه‌های مسئول است.

یوسف جمالی با بیان اینکه نرخ باروری در سال ۱۴۰۴ در کشور ۱.۳۵ و در استان بوشهر ۱.۴۵ اعلام شده‌است، افزود: این آمار نشان می‌دهد بوشهر هم‌سطح میانگین کشوری قرار دارد و با حدود5 درصد کاهش مواجه شده‌است.

وی فشارهای اقتصادی، هزینه‌های مسکن، پوشاک، تغذیه، آموزش و درمان فرزندان، نگرانی خانواده‌ها درباره آینده شغلی آنان، اشتغال والدین، کمبود زمان، ضعف حمایت‌های اجتماعی، تغییر سبک زندگی، فردگرایی، کاهش ازدواج و تأثیر رسانه‌ها و فضای مجازی را از مهم‌ترین عوامل کاهش فرزندآوری دانست.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان بوشهر همچنین با اشاره به آمارهای مطرح‌شده درباره سقط جنین غیرقانونی گفت: در سال ۱۴۰۴، ۹۵ نفر در این زمینه مراجعه داشته‌اند.

جمالی ادامه داد: قانون جوانی جمعیت که در ۱۹ آبان ۱۴۰۰ تصویب شده، هنوز تنها حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد اجرا شده‌است و باید با تمرکز بیشتر و همکاری مدیران و دستگاه‌های اجرایی، میزان تحقق آن را به حدود ۵۰ درصد رساند.

وی همچنین از فعالیت مجموعه‌های مردمی و حمایتی در حوزه ناباروری، ازدواج آسان، مشاوره و فرزندآوری خبر داد و گفت: مرکز رویش، مرکز رسالت، مرکز ازدواج آسان، پیش‌مادرانه و نسل ظهور از جمله مجموعه‌هایی هستند که در این زمینه فعالیت می‌کنند.