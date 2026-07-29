باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - هادی محضر نیا رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار در آیین رونمایی از فرآیند صدور هوشمند و بدون تاخیر مجوزهای بخش کشاورزی گفت: بیش از ۹۷ درصد دستگاه‌های صادرکننده مجوز کشور به درگاه ملی مجوزها متصل شده‌اند و فرآیند صدور مجوز از طریق این درگاه در حال انجام است.

وی اشاره به چالش‌های صدور خودکار مجوزها افزود: در مواردی که دستگاه صادرکننده در مهلت قانونی نسبت به تعیین تکلیف درخواست اقدام نکند و درگاه ملی به‌صورت خودکار مجوز را صادر کند، برخی دستگاه‌ها از پذیرش و حمایت از آن کسب‌وکار خودداری می‌کنند و اعلام می‌کنند مجوز را خودشان صادر نکرده‌اند که این موضوع مشکلاتی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است.

محضر نیا با اشاره به رونمایی صدور خودکار مجوزها توسط دستگاه متولی با پایان یافتن مهلت قانونی برای نخستین بار بیان کرد: دستگاه مربوطه علاوه بر نظارت بر رعایت زمان‌بندی، مسئولیت حمایت از کسب‌وکار و برخورد با عوامل ایجادکننده تاخیررا نیز برعهده خواهد داشت.

این مقام مسئول ادامه داد: در نظام مهندسی کشاورزی برای تمامی مراحل صدور مجوز، از استعلام‌ها تا کارشناسی‌ها، زمان‌بندی مشخصی تعیین شده و بر اجرای آن نظارت دقیق صورت می‌گیرد.

وی با قدردانی از همکاری سازمان نظام مهندسی کشاورزی افزود: این مجموعه یکی از ۴۰ مرجع اصلی صدور مجوز در کشور است و طی یک سال گذشته ۱۵ هزار و ۷۹ درخواست صدور مجوز دریافت کرده که از این تعداد ۸هزار و ۱۷۲ مجوز صادر شده و به همین میزان کسب‌وکار جدید در این بخش راه‌اندازی شده است.

رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار ادامه داد: در حال حاضر حدود ۷ درصد مجوزها با تاخیر مواجه هستند، اما پیش‌بینی می‌کنیم با اجرای سامانه هوشمند صدور مجوز، این میزان طی دو تا سه ماه آینده به صفر برسد.

وی گفت: اجرای این طرح می‌تواند به الگویی برای سایر دستگاه‌های اجرایی تبدیل شود و با افزایش پیش‌بینی‌پذیری فرآیندهای اداری، زمینه بهبود محیط کسب‌وکار در کشور را فراهم کند.