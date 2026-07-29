به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، راضیه پودات - علی البرز، مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو بندرعباس، امروز چهارشنبه ۷ مرداد ۱۴۰۵، در جریان بازدید از روند برگزاری امتحانات نهایی پایه یازدهم رشتههای ریاضی-فیزیک و علوم انسانی در دبیرستان پسرانه طلایهداران اسدپور، آخرین وضعیت امتحانات معوقه را تشریح کرد.
وی با اشاره به آمار کلی داوطلبان در سطح ناحیه دو اظهار داشت: در این دوره از امتحانات، در مجموع ۱۶۶۰ دانشآموز در پایه یازدهم و ۲ هزار و ۱۰ دانشآموز در پایه دوازدهم در امتحانات نهایی شرکت دارند.
البرز در خصوص زیرساختهای اجرای این آزمونها گفت: برای پایه یازدهم، ۱۴ حوزه امتحانی در سطح ناحیه پیشبینی شده که از این تعداد، ۱۰ حوزه در مناطق شهری و ۴ حوزه در مناطق روستایی از جمله دهستانهای سیاهو، تازیان، بستانو و گچین مستقر شدهاند.
مدیرآموزش و پرورش ناحیه دو بندرعباس با تأکید بر اینکه تقویم زمانی این امتحانات به دلیل شرایط ناشی از جنگ اخیر دچار تغییر شده و برنامهریزی فعلی منحصر به استان هرمزگان است، تصریح کرد: بر اساس جدول زمانبندی جدید، امتحانات پایه یازدهم به همراه دروس معوقه در روز چهارشنبه ۱۴ مردادماه و امتحانات پایه دوازدهم در روز سهشنبه ۲۰ مردادماه به پایان خواهد رسید.
وی در پایان درباره وضعیت غایبان این دوره از آزمونها خاطرنشان کرد: آمار غیبت بسیار ناچیز و در حدود یک تا دو نفر گزارش شده است که این موارد نیز به دلیل بیماری یا پیامدهای ناشی از شرایط جنگی امکان حضور در جلسات را نداشتهاند. طبق هماهنگیهای صورتگرفته، آزمون مجدد این دانشآموزان در شهریورماه سال جاری برگزار خواهد شد.