باشگاه خبرنگاران جوان - محمدجواد اشرفی مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان با اشاره به آخرین وضعیت عملیات گفت: بخش‌های قابل توجهی از محدوده‌های درگیر آتش خاموش شده است اما در یک نقطه به دلیل صعب‌العبور بودن منطقه و نبود امکان حضور نیروهای عملیاتی، همچنان آتش‌سوزی ادامه دارد.

وی افزود: از نخستین ساعات وقوع حادثه، عملیات مهارآتش سوزی با استفاده از ظرفیت ۶ دستگاه خودروی آتش‌نشانی آغاز شد و نیروهای عملیاتی موفق شدند آتش را در تمامی بخش‌هایی که امکان دسترسی زمینی وجود داشت، کنترل و مهار کنند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان تصریح کرد: در حال حاضر هماهنگی‌های لازم برای اعزام ۲ خودروی مجهز با توان عملیاتی بالا و پرتاب آب بیشتر انجام شده و پیش‌بینی می‌شود طی ۲ تا سه ساعت آینده، عملیات مهار کامل و خنک‌سازی محدوده‌های درگیر نیز به پایان برسد.

وی با قدردانی از تلاش شبانه‌روزی نیروهای آتش‌نشانی و عوامل عملیاتی تاکید کرد: اداره‌کل حفاظت محیط زیست خوزستان تا مهار کامل آتش و اطمینان از ایمن‌سازی منطقه، روند عملیات را به صورت مستمر پایش و دنبال خواهد کرد.

از روز گذشته آتش‌سوزی در بخشی از تالاب هورالعظیم آغاز شد که به گفته مسئولان محیط زیست علت دقیق آن هنوز در دست بررسی است اما بر اساس شواهد اولیه، احتمال می‌رود این حریق منشا انسانی و عمدی داشته باشد.