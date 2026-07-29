مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی و سرپرست اورژانس پیش بیمارستانی چهارمحال و بختیاری از اعزام نیروهای اورژانس به مرز شلمچه برای خدمات رسانی به زائران اربعین حسینی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابنده - دکتر نرگس عسگری  گفت: به منظور ارائه خدمات درمانی و امدادی به زائران اربعین حسینی، تیم اورژانس با ۳ دستگاه آمبولانس، یک اتوبوس‌آمبولانس و یک موتورلانس به مرز شلمچه اعزام شد.

در این مأموریت، ۱۲ نیروی فوریت‌های پزشکی حضور دارند و خدمات امدادی تا دو روز پس از اربعین نیز ادامه خواهد داشت.

همچنین ۳۳ موکب از چهارمحال و بختیاری در مسیر پیاده‌روی اربعین برپا میشود که ۳ موکب در کشور و مابقی در خارج از مرز‌های ایران به زائران خدمت‌رسانی می‌کنند.

با توجه به توصیه اورژانس به زائران، پرهیز از پیاده‌روی در ساعات گرم روز، مصرف  آب و مایعات کافی و همراه داشتن دارو‌های ضروری، الزامی است.

 در صورت بروز علائم گرمازدگی یا ضعف، سریعاً به نیرو‌های امدادی مراجعه شود.

تیم اورژانس چهارمحال و بختیاری تا پانزدهم مردادماه در مرز شلمچه مستقر است.

برچسب ها: اربعین ، اورژانس
خبرهای مرتبط
خدمت رسانی کارشناسان اورژانس استان تهران در راهپیمایی جاماندگان اربعین
اعزام اورژانس هرمزگان به مرز شلمچه
از اعزام کاروان اورژانس تا نکات تغذیه‌ای برای زائران اربعین
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
معاون وزیر آموزش و پرورش: فعالیت تمامی مدارس کشور حضوری برگزار می‌شود
آخرین اخبار
معاون وزیر آموزش و پرورش: فعالیت تمامی مدارس کشور حضوری برگزار می‌شود
احیای بافت تاریخی شهرکرد اولویت مهم در صیانت از هویت فرهنگی شهر است
بهره گیری از دانش بومی برای دست یابی به حفاظت مشارکتی
اعزام نیروهای اورژانس به مرز شلمچه برای خدمات رسانی به زائران اربعین + عکس
قدم‌های استوار مردم بام ایران تا کربلا+فیلم