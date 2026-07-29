مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی و سرپرست اورژانس پیش بیمارستانی چهارمحال و بختیاری از اعزام نیروهای اورژانس به مرز شلمچه برای خدمات رسانی به زائران اربعین حسینی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابنده - دکتر نرگس عسگری گفت: به منظور ارائه خدمات درمانی و امدادی به زائران اربعین حسینی، تیم اورژانس با ۳ دستگاه آمبولانس، یک اتوبوسآمبولانس و یک موتورلانس به مرز شلمچه اعزام شد.
در این مأموریت، ۱۲ نیروی فوریتهای پزشکی حضور دارند و خدمات امدادی تا دو روز پس از اربعین نیز ادامه خواهد داشت.
همچنین ۳۳ موکب از چهارمحال و بختیاری در مسیر پیادهروی اربعین برپا میشود که ۳ موکب در کشور و مابقی در خارج از مرزهای ایران به زائران خدمترسانی میکنند.
با توجه به توصیه اورژانس به زائران، پرهیز از پیادهروی در ساعات گرم روز، مصرف آب و مایعات کافی و همراه داشتن داروهای ضروری، الزامی است.
در صورت بروز علائم گرمازدگی یا ضعف، سریعاً به نیروهای امدادی مراجعه شود.
تیم اورژانس چهارمحال و بختیاری تا پانزدهم مردادماه در مرز شلمچه مستقر است.