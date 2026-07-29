زلنسکی با انتقاد از موضع ناتو گفت هنوز دلیل دعوت نشدن کی‌یف برای عضویت در این ائتلاف را درک نمی‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین با ابراز تعجب از اینکه کی‌یف هنوز برای پیوستن به ناتو دعوت نشده است، اعلام کرد که دلایل موضع این ائتلاف در قبال اوکراین را درک نمی‌کند.

زلنسکی در مصاحبه‌ای با فاکس نیوز پس از مراسم دفن لیندسی گراهام گفت: «من هرگز نتوانسته‌ام بفهمم که چرا اوکراین در ناتو گنجانده نشده و به آن دعوت نشده است.»

او افزود که کی‌یف می‌خواهد در این مورد در کنار آمریکا و کشور‌های اروپایی بایستد. زلنسکی ادامه داد: «ما قویا می‌خواهیم به ناتو بپیوندیم؛ برای ما، این همچنین نشان‌دهنده تضمین‌های امنیتی است و این مهم است.»

ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، پیش از این گفته بود که احتمال پیوستن اوکراین به ناتو تهدیدی برای امنیت روسیه است و او تاکید کرده بود که این تهدید یکی از دلایل آغاز عملیات ویژه نظامی روسیه بوده است.

در سال ۲۰۲۴، پوتین تعدادی شرط برای حل و فصل مناقشه اوکراین مطرح کرد، از جمله خروج نیرو‌های اوکراینی از سرزمین‌های جمهوری‌های خلق دونتسک و لوهانسک و مناطق خرسون و زاپوریژژیا در مرز‌های اداری آنها مانند زمانی که بخشی از اوکراین بودند، و به رسمیت شناختن این مناطق به عنوان نهاد‌های وابسته به روسیه در سطح معاهدات بین‌المللی، علاوه بر اینکه اوکراین از برنامه‌های خود برای پیوستن به ناتو صرف نظر کند.

منبع: آرتی

برچسب ها: روسیه و ناتو ، رئیس جمهور اوکراین ، جنگ اوکراین
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
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Iran (Islamic Republic of)
سردار دلها
۱۳:۴۷ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
به جهنم
خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۹ ۰۷ مرداد ۱۴۰۵
برو دلقک
۰
۳
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