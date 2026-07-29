در راستای هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی برای توسعه زیرساخت‌های انرژی و عبور موفق از اوج بار مصرف، مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای فارس و بوشهر به همراه جمعی از معاونین و مدیران این شرکت، با مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در این نشست راهبردی، نواب قائدی مدیرعامل این شرکت ضمن ارائه گزارشی جامع از اقدامات جهادی و مستمر این شرکت در راستای تامین برق مطمئن و پایدار برای مشترکین، بر ضرورت توسعه زیرساخت‌ها متناسب با نیاز روزافزون شبکه تاکید کرد. 

محور اصلی این دیدار، بررسی راهکار‌ها و انجام رایزنی‌های لازم جهت تسریع در فرآیند تخصیص زمین برای احداث و توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در سطح استان بود.

با توجه به ظرفیت بی‌نظیر تابشی استان فارس و نیاز مبرم شبکه به تنوع‌بخشی در سبد تولید انرژی، توسعه نیروگاه‌های خورشیدی نه تنها یک انتخاب، بلکه یک ضرورت استراتژیک برای گذر از ناترازی‌ها، حفظ محیط زیست و تحقق توسعه پایدار به شمار می‌رود.

تسریع در واگذاری اراضی می‌تواند مسیر جذب سرمایه‌گذاران و عملیاتی شدن ظرفیت‌های عظیم تجدیدپذیر استان را هموارتر سازد.

یکی از زیباترین و مهم‌ترین بخش‌های این دیدار، حمایت قاطع مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس از برنامه‌های مدیریت مصرف برق بود.

در همین راستا، شهرام منتصری با پیوستن به «پویش ۲۵ درجه؛ قرار همدلی» نشان دادند حفاظت از منابع طبیعی و مدیریت مصرف انرژی، دو روی یک سکه در مسیر توسعه پایدار کشور هستند. 

این دیدار نویدبخش تعاملات سازنده‌تر میان صنعت برق و منابع طبیعی استان است تا با تخصیص هوشمندانه اراضی، شاهد شکوفایی هرچه بیشتر نیروگاه‌های خورشیدی و استمرار تامین برق پایدار برای هم‌وطنان باشیم.

منبع: برق منطقه‌ای فارس 

برچسب ها: شرکت برق منطقه‌ای فارس ، توسعه انرژی های تجدید پذیر ، منابع طبیعی
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