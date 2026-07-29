باشگاه خبرنگاران جوان - مرکز آمار ایران نرخ تورم تیرماه امسال را اعلام کرد که بر این اساس در ماه مذکور شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوار‌های کشور به عدد ۶۷۶.۹ رسیده که نسبت به ماه قبل ۳.۱ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل ۸۷.۹ درصد افزایش و در ۱۲ ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ۶۶ درصد افزایش داشته است.

تورم نقطه به نقطه خانوار‌های کشور

منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است. در تیر ماه ۱۴۰۵ تورم نقطه به نقطه خانوار‌های کشور ۸۷.۹ درصد بوده است؛ یعنی خانوار‌های کشور به طور میانگین ۸۷.۹ درصد بیشتر از تیر ماه ۱۴۰۴ برای خرید یک «مجموعه کالا‌ها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. تورم تیر ماه ۱۴۰۵ در مقایسه با ماه قبل ۰.۷ واحد درصد کاهش داشته است.

تورم ماهانه خانوار‌های کشور

منظور از تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه قبل است. در تیر ماه ۱۴۰۵ تورم ماهانه خانوار‌های کشور برابر ۳.۱ درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» ۲.۵ درصد و برای گروه عمده «کالا‌های غیرخوراکی و خدمات» ۳.۶ درصد بوده است.

درصد تغییرات شاخص قیمت در دهک‌های هزینه‌ای کل کشور در تیر ماه ۱۴۰۵

نرخ تورم سالانه کشور در تیر ماه ۱۴۰۵ برابر ۶۶ درصد است که دامنه تغییرات آن برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۶۳.۹ درصد برای دهک دهم تا ۷۳.۵ درصد برای دهک دوم است. بر این اساس فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ۹.۶ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل که ۸.۴ واحد درصد بود، ۱.۲ واحد درصد افزایش داشته است.

گفتنی است بانک مرکزی نیز دیروز نرخ تورم تیر ماه را اعلام کرده بود که بر این اساس نرخ تورم سالانه (۱۲ ماه منتهی به تیرماه ۱۴۰۵) نسبت به ۱۲ ماه منتهی به تیرماه ۱۴۰۴ معادل ۶۱.۴ درصد، تورم نقطه به نقطه (تیر امسال نسبت به تیر ماه پارسال) ۸۳.۹ درصد و تورم ماهانه (تیر نسبت به خرداد) ۳.۶ درصد افزایش داشته است.

منبع: ایرنا