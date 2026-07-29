تیم فوتبال پرسپولیس پس از جذب محبی قصد دارد سامان قدوس را نیز به خدمت بگیرد.

باشگاه پرسپولیس در نقل و انتقالات حضوری فعال داشته است و در روزهای اخیر با بازیکنان مد نظر خود به توافق رسیده است و در همین راستا دیروز رسما با محمد مهدی محبی به توافق رسید و قرارداد امضا کرد.
شنیده میشود باشگاه پرسپولیس قصد دارد سامان قدوس هافبک تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی را هم به خدمت بگیرد و صحبتهای اولیه برای جذب این بازیکن با باشگاه اماراتی صورت گرفته است و احتمال میرود در صورت رضایت سامان قدوس این انتقال شکل بگیرد.
باشگاه پرسپولیس قصد دارد برای جذب این بازیکن مبلغ ۵۰۰ هزار دلار برای رضایتنامه به باشگاه اماراتی پرداخت کند.