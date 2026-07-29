معاون توسعه مدیریت و منابع گمرک جمهوری اسلامی ایران از اجرای تمهیدات ویژه برای تسهیل و تسریع در انجام تشریفات گمرکی زائران اربعین حسینی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - مسعود عاطفی، معاون توسعه مدیریت و منابع گمرک جمهوری اسلامی ایران، با اشاره به مصوبات ستاد اربعین و دستور رئیس‌کل گمرک جمهوری اسلامی ایران برای تسهیل هرچه بیشتر خدمات‌رسانی به زائران اربعین، اظهار کرد: گمرک ایران تمهیدات لازم را با هدف تسریع در انجام تشریفات گمرکی و افزایش دقت در ارائه خدمات به زائران و هموطنانی که در ایام اربعین از مرزهای کشور تردد می‌کنند، در نظر گرفته است.

وی افزود: بر این اساس، تشریفات گمرکی در تمامی گمرکات مرزی مرتبط با تردد زائران اربعین به‌صورت شبانه‌روزی و در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام خواهد شد.

عاطفی تصریح کرد: برای تسهیل و تسریع در فرآیندهای گمرکی، از دستگاه‌های آشکارساز و تجهیزات کنترلی استفاده می‌شود تا ضمن حفظ دقت در انجام تشریفات، از ایجاد هرگونه ازدحام و معطلی برای زائران جلوگیری شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع گمرک جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: بازدیدهای میدانی از گمرکات مرزی نیز آغاز شده و امروز به همراه مدیرکل بازرسی، رئیس ستاد و جانشین ستاد اربعین گمرک از روند ارائه خدمات بازدید به عمل آمد تا هماهنگی‌های لازم برای خدمات‌رسانی مطلوب به زائران انجام شود.

وی تأکید کرد: هدف از این بازدیدها و اقدامات، آگاهی‌بخشی به کارکنان گمرک و زائران و همچنین فراهم کردن شرایطی است که تشریفات گمرکی در حداقل زمان ممکن و به بهترین نحو برای زائران اربعین حسینی انجام شود.