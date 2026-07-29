مدیرکل کمیته امداد استان البرز از برگزاری ۶۶ اردوی جهادی سلامت و درمان با مشارکت گروه‌های جهادی در سال ۱۴۰۴ خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رضا البرزی مدیرکل کمیته امداد استان، از برگزاری ۶۶ اردوی جهادی سلامت و درمان در سال ۱۴۰۴ با همکاری کمیته امداد و گروه‌های جهادی خبر داد و گفت: این اردوها با هدف توسعه عدالت در دسترسی به خدمات درمانی و ارائه خدمات رایگان به خانواده ‌های نیازمند و مناطق کم‌برخوردار برگزار شده است.

 البرزی با اشاره به نقش مؤثر گروه‌ های جهادی در ارتقای سطح سلامت جامعه هدف اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴، با هم‌افزایی کمیته امداد استان البرز و گروه‌های جهادی، ۶۶ اردوی جهادی سلامت و درمان در نقاط مختلف استان برگزار شد.

وی افزود: در جریان برگزاری این اردوها، بیش از ۶۰ هزار نفر از مددجویان، نیازمندان و اقشار کم‌برخوردار از خدمات متنوع و رایگان درمانی بهره‌مند شدند. مدیرکل کمیته امداد استان البرز تصریح کرد: خدمات ارائه‌شده در این اردوها شامل ویزیت عمومی و تخصصی، دندانپزشکی، چشم‌پزشکی، مشاوره‌های روانشناسی، خدمات غربالگری، آموزش‌های بهداشتی و سایر خدمات تخصصی سلامت بوده که با حضور پزشکان، متخصصان و نیروهای جهادی به‌صورت رایگان ارائه شده است.

البرزی با بیان اینکه ارزش ریالی هم‌ افزایی و مشارکت انجام‌ شده میان کمیته امداد و گروه‌ های جهادی در اجرای این اردوها بیش از ۱۵۳ میلیارد ریال بوده است، خاطرنشان کرد: توسعه خدمات جهادی، بهره‌گیری از ظرفیت مراکز نیکوکاری، خیران و گروه‌های مردمی و گسترش دسترسی خانواده‌ های نیازمند به خدمات درمانی، از مهم‌ترین رویکرد های کمیته امداد در حوزه سلامت و حمایت از جامعه هدف به شمار می‌رود.

وی در پایان از همراهی پزشکان، گروه‌ های جهادی، خیران حوزه سلامت و تمامی دستگاه‌ های همکار در اجرای این اردوها قدردانی کرد و بر استمرار این خدمات در راستای ارتقای سلامت خانواده‌های تحت حمایت تأکید کرد.

منبع: روابط عمومی کمیته امداد البرز 

برچسب ها: اردوی جهادی ، کمیته امداد
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