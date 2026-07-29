باشگاه خبرنگاران جوان - مصطفی سالاری روز چهارشنبه در دیدار با استاندار زنجان و نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی به وضعیت بحرانی صندوق تأمین اجتماعی (توازن منابع و مصارف) اشاره کرد و افزود: برخلاف تصور عمومی، دولت در سالهای اخیر از سال ۹۹ به بعد در پرداخت بدهیهای خود (رد دیون) همکاری خوبی با سازمان داشته است.
وی با بیان اینکه سازمان تأمین اجتماعی یک نهاد عمومی غیردولتی است که بر پایه درآمد - هزینه اداره میشود به چالشهای اصلی این سازمان اشاره کرد و گفت: نسبت بیمهپرداز به مستمریبگیر این سازمان از ۴.۸ در دورههای گذشته به ۳.۷ رسیده است که عددی خطرناک برای پایداری صندوق محسوب میشود.
سالاری به عوامل تشدیدکننده این چالش اشاره کرد و افزود: بازنشستگیهای پیش از موعد حتی در سن ۳۶ سالگی، قوانین سخت و زیانآور که به دلیل سوءبرداشتها یا احکام قضایی غیردقیق، هزینههای سنگینی تحمیل کرده و افزایش امید به زندگی، توازن صندوق را برهم زده است.
وی با اشاره به بحران نقدینگی، گفت: سازمان ماهانه ۱۴۲ هزار میلیارد تومان تعهد حقوق دارد درحالیکه درآمدهای حق بیمه به دلیل خروج ۱.۲ میلیون بیمهپرداز از لیست، کمتر از هزینههاست.
سالاری با بیان اینکه دولت با تبدیل بدهیها به اوراق و پرداختهای نقدی، بخشی از تعهدات خود را ایفا کرده است، افزود: بدهی دولت به تأمین اجتماعی عمدتاً ناشی از یارانههای بیمهای است که دولت برای اقشار خاص مانند رانندگان یا قالیبافان تقبل کرده تا آنها بتوانند تحت پوشش بیمه قرار بگیرند.
وی اضافه کرد: راهکارهای عملیاتی و مدیریتی برای جلوگیری از فروپاشی زنجیره خدمات سازمان و حمایت از بخش خصوصی و کارفرمایان، پیشنهاد شده و در حال اجراست.
به گفته سالاری، مدل بانکی برای امهال حق بیمه کارفرمایانی که در شرایط اضطرار توان پرداخت حق بیمه ندارند با همکاری نظام بانکی طراحی شده است تا بانکها حق بیمه را پرداخت کنند و دولت سود بانکی را متقبل شود که باعث میشود سازمان نقدینگی خود را از دست ندهد و کارفرما نیز از فشار مالی خارج شود.
سالاری همچنین به اصلاح آییننامه مشاغل سخت و زیانآور اشاره کرد و افزود: سازمان به دنبال اصلاح آییننامه اجرایی است تا کارفرمایان در پایان کار غافلگیر نشوند و رسیدگی به پروندهها به صورت «برخط و مرحلهای» انجام و از سوءاستفادههای احتمالی جلوگیری شود.
مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی در خصوص طرح پزشک خانواده، گفت: این طرح به عنوان یک ضرورت مطرح شد، اما شرط موفقیت آن پرداخت منظم و بهموقع هزینهها به مراکز درمانی است.
وی در خصوص پروژههای عمرانی استان زنجان نیز گفت: تعهد به تکمیل بیمارستانها و درمانگاهها مانند ابهر و خدابنده و حل مشکلات مالکیتی طرح ها مانند بیمارستان امام حسین(ع) زنجان از طریق تهاتر با شهرداری صورت گیرد.
سالاری در خصوص متناسبسازی حقوق و اصلاحات ساختاری نیز گفت: سازمان مرحله سوم متناسبسازی را اجرا کرده، اما بابت معوقات ماههای فروردین و اردیبهشت با کسری بودجه ۸۲ هزار میلیارد تومانی مواجه است که هنوز منبعی برای آن وجود ندارد.
وی با اشاره به اصلاح محاسبه حقوق بازنشستگی خاطر نشان کرد: پیشنهاد سازمان تغییر روش محاسبه از «دو سال آخر» به روش «امتیازی و مدتزمان سهم بیمهای» است تا از اجحاف به صندوق و بازنشستگان جلوگیری، و میانگین واقعی دوران خدمت لحاظ شود.