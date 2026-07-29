مدیرکل کمیته امداد استان هرمزگان از اجرای طرح ملی حوزه امور فرهنگی این نهاد در هرمزگان برای شکوفایی استعدادها و تقویت هویت دینی و مذهبی نوجوانان استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ، حمید باسره، مدیرکل کمیته امداد استان هرمزگان، با اعلام آغاز مرحله نخست اعزام نوجوانان در قالب طرح «تا اوج» به کربلای معلی، اظهار داشت: در گام نخست اجرای این طرح،بیش از ۳۰۰ نفر از نوجوانان مددجوی تحت حمایت کمیته امداد و مراکز نیکوکاری و محلات کمتر برخوردار و محروم استان، راهی کربلای معلی شدند.
باسره با بیان اینکه هدف نهایی این طرح، اعزام یکهزار نوجوان به کربلا تا پایان ایام اربعین است، افزود: این کاروان زیارتی متشکل از دختران و پسران هرمزگانی متولد دهههای هشتاد و نود بوده که همگی زیارتاولی هستند و با ۸ دستگاه اتوبوس برای حضور در پیادهروی عظیم اربعین حسینی راهی کربلای معلی شدند.
وی در ادامه، با تشریح ابعاد علمی و تربیتی این اقدام، بیان کرد: این برنامه تحت عنوان طرح «تا اوج» طراحی و اجرا شده است و هدف ما تنها یک سفر زیارتی نیست؛ بلکه توانمندسازی فکری و شخصیتی، رشد دینی و تقویت مهارتهای فردی و اجتماعی این نسل را نیز دنبال میکند و ما میخواهیم با بهرهگیری از ظرفیت مجموعههای تربیتی، فرهنگی و مردمی و با محوریت پیوند نوجوانان با مساجد، زمینهای برای رشد متوازن و شکوفایی استعدادهای آنان فراهم کنیم.
مدیرکل کمیته امداد استان هرمزگان تصریح کرد: در قالب طرح «تا اوج»، برنامههای متنوعی در حوزههای تربیتی و دینی، هویتبخشی، تقویت حس خودباوری، عزتنفس، مسئولیتپذیری اجتماعی و ارتقای مهارتهای فردی و سرمایه اجتماعی برای این نوجوانان پیشبینی شده است.
این مقام مسئول در پایان ضمن تقدیر و تشکر از نهادها و گروه های جهادی همکاری با کمیته امداد استان در فرآیند اجرای طرح «تا اوج» در هرمزگان، گفت: در کنار اعزام کاروانهای تا اوج به کربلا، برنامه ریزی و پیشبینی های لازم به منظور برگزاری اردوهای آموزشی، فرهنگی و تربیتی درون استانی برای ۱۰۰۰ نفر دیگر از نوجوانان هرمزگانی توسط معاونت امور فرهنگی این نهاد انجام شده است.
منبع : کمیته امداد هرمزگان