باشگاه پرسپولیس به شدت در فصل نقل و انتقالات با وجود بسته بودن پنجره رقیب سنتی در حال فعالیت است.

باشگاه خبرنگاران جوانعلی بازگشا سخنگوی باشگاه پرسپولیس در مورد شرایط این روز‌های باشگاه گفت: در حال حاضر فعالیت نقل و انتقالاتی باشگاه ادامه دارد و در مورد دو بازیکن نساجی نکاتی را باید رعایت می‌ردیم به همین دلیل این انتقال صورت نگرفت. 

وی ادامه داد: در موضوع جذب دانیال ایری و کسری طاهری طوری رفتار کردیم که برای پنجره نقل و انتقالات ما مشکلی پیش نیاید اگر این دو بازیکن را جذب می‌کردیم ممکن بود هم جریمه و محرومیت سنگین شویم هم پنجره‌مان بسته شود.

وی در مورد پرونده بیرانوند گفت: ما شکایتی مبنی بر افزایش غرامت از بیرانوند داشتیم که رد شد، اما حکم محرومیت و غرامت اولیه که صادر شده بود کماکان پابرجاست و ما پیگیر این پرونده هستیم.
وی در مورد شایعه مذاکره  بامهدی طارمی گفت: بنده این موضوع را تایید نمی‌کنم و ما هیچ مذاکره‌ای با مهدی طارمی نداشته‌ایم.

گفتنی است تیم فوتبال پرسپولیس در تلاش است مهدی گودرزی بازیکن مد نظر استقلال را جذب کند و شاید اگر با همین روال پیش برود و استقلال در بلاتکلیفی نقل و انتقالاتی باشد برخی مهره‌های مد نظر این تیم به تیم رقیب یعنی پرسپولیس بپیوندند.

برچسب ها: باشگاه پرسپولیس ، لیگ برتر فوتبال
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