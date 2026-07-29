رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی قاینات از انجام بازدید کارشناسی و اجرای اقدامات حفاظتی بر روی درختان کهنسال و شاخص این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فهیمه کدخدا - عباسزاده رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی قاینات گفت: صیانت از میراث طبیعی، بخشی جداییناپذیر از هویت منطقه است و در جریان بازدید یکروزه با همراهی کارشناس باغبانی ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی، وضعیت سلامت و شرایط محیطی مجموعهای از درختان کهنسال شامل سروهای روستای مهمویی، سروها و چنارهای مزدآباد، چنار دشتبیاض، مجموعه درختان روستای خوگ و سروها و چنارهای زول مورد ارزیابی قرار گرفت.
وی افزود: برای ارتقای سطح سلامت درختان، عملیات سمپاشی کامل سروهای مهمویی و مزدآباد اجرا شد. همچنین در بازدید از سرو شماره یک روستای تلخیک به دلیل بحران کمآبی، راهکارهای آبرسانی و حفظ حیات این اثر طبیعی به شورای اسلامی روستا ارائه شد.
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی قاینات با اشاره به حادثه حریق سال گذشته برای درختان کهنسال بید روستای خوگ بیان کرد: امسال با همکاری شورای اسلامی و دهیاری خوگ، عملیات پاکسازی و جمعآوری چوبهای سوخته و خشکیده انجام شد تا شرایط برای بازیابی و حفاظت از این درختان فراهم شود.
عباسزاده از برنامههای آتی نیز خبر داد و گفت: در سال جاری، به سرانجام رساندن پرونده ثبت درختان کهنسال روستای کُرُه در فهرست میراث طبیعی کشور در اولویت کاری این اداره قرار دارد.
وی در پایان ضمن قدردانی از همراهی جوامع محلی، از شهروندان خواست در حفظ، نگهداری و پاسداشت این گنجینههای ارزشمند زنده و طبیعی، همکاری کنند.