یک اثر هنری با تلفیق هنر‌های مختلف خلق شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - در فیلم زیر یک تابلوی زیبای ضامن آهو که با تلفیق هنرهای مختلف رسم شده است را مشاهده می‌کنید. همچنین در همین رابطه اعظم ریحانی، معرق کار توضیحاتی را هم ارائه کرده است.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: تابلوی نقاشی ، اثر هنری ، هنر خطاطی
خبرهای مرتبط
یادنامه‌ای برای ژاله علو/ صدای خاطره‌سازی که خاموش شد
تدارک سیما برای هفته دفاع مقدس
تدارک شبکه مستند به مناسبت هفته دفاع مقدس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
فیلم‌های سینمایی و تلویزیونی سیما در دومین هفته از مرداد
دراماتراپی برای آسیب‌دیدگان جنگ در ۹ استان کشور در حال اجراست          
معرفی ۷۰ عنوان کتاب با موضوع «راهبر شهید» در آستانه اربعین حسینی
صنایع فرهنگی در تحریم‌ها، فرصت‌ساز است
آخرین اخبار
دراماتراپی برای آسیب‌دیدگان جنگ در ۹ استان کشور در حال اجراست          
معرفی ۷۰ عنوان کتاب با موضوع «راهبر شهید» در آستانه اربعین حسینی
صنایع فرهنگی در تحریم‌ها، فرصت‌ساز است
فیلم‌های سینمایی و تلویزیونی سیما در دومین هفته از مرداد
حملات رسانه‌ای علیه شبکه سحر آذری؛ از فشار و محدودیت تا افزایش مخاطب
نفیسه روشن: سفر اربعین مسیر زندگی و نگاه من را به امام حسین (ع) تغییر داد
تابلوی ضامن آهو که با تلفیق هنر‌های مختلف رسم شد + فیلم
نمایش‌های کشور، ٢ شب به صحنه نمی‌روند
کتاب‌هایی که باعث نقش آفرینی کودکان هم می‌شوند + فیلم
روایت متفاوت دانش‌آموزان ایرانی از سفر اربعین
شورای نظارت خبر منتشر شده مبنی بر تذکر رسمی به صداوسیما را تکذیب کرد