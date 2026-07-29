باشگاه خبرنگاران جوان - لایه بیرونی استانهای شمالی چهرهایی سرسبز از درختان هیرکانی، صدای خروش رودخانهها، هیاهوی امواج کاسپین و محیط زیستی غنی از حیات جانوری است، اما در میان این لایه پرجاذبه به تپههایی از زباله در دل جنگل و امتدادی از پسماند در کرانه رودخانهها و سواحل میرسیم، پسماندی که حاصل تولید روزانه زبالههای خانگی و یا رهاورد گردشگرانی است که پس از سفر از خود به یادگار میگذارند.
در طی سالهای اخیر موضوع پسماند به عنوان یکی از مهمترین چالشهای مازندران همواره مورد توجه بوده است و ارائه راهکارهایی از قبیل کارخانه کمپوست و زبالهسوز مورد تاکید است با این حال هنوز در اکثر شهرهای مازندران زبالههای شهری و روستایی در سایتهای زباله دپو شده و روش دفنی شیوه معمول در این زبالهدانهای جنگلی است، تپههایی که بخشی از محیط زیست و منابع طبیعی را به اِشغال فاجعهبار خود درآوردهاند و شیرابههایشان و بوی تعفنشان فضای جنگلی را ناخوش احوال کرده است.
شهرستانهای پر جاذبه سوادکوه و سوادکوه شمالی از حیث بهرهمندی از مواهب الهی و جنگلهای بکر هیرکانی همواره مورد توجه و به عنوان مقاصد گردشگری محسوب میشوند، فضایی جنگلی و کوهستانی که جاذبههای خاص خود را دارند، اما در کنار این مقبولیت مقصد سفر به سایتهای زبالهایی در دل جنگل میرسیم که در اثر تصمیماتی در گذشته، جنگل به ناچار زیربار مسئولیت این میزبانی رفته است و سالهاست که بار سنگین زباله و شیرابه را به دوش میکشد.
سایت زباله شیرگاه در سوادکوه شمالی به دلیل وضعیت شیرابههایش در طی سالهای اخیر همواره یکی از نگرانیهای زیست محیطی به شمار میرود، در سوادکوه نیز اگرچه در آلاشت وضعیت دپوی زباله مساعدتر به نظر میرسد و در پلسفید نیز در کنترل شیرابه تدابیری اجرایی شده، اما سایت زباله زیراب همواره یکی از نگرانیهای زیست محیطی دیگر به شمار میرود که بخشی از جنگلهای معروف و زیبای جاده بهمنان را بیمار شیرابهها و تعفن زبالهها کرده است.
البته در طی سالهای اخیر اقداماتی به جهت کاهش آسیبهای زیست محیطی و کنترل شیرابهها، حفاظت از خاک و کاهش صدمات به دامهای اهلی و حیاتوحش در این چهار سایت انجام شده است، اما خطر پسماند بزرگتر از آن است که بتوان محیط زیست را کاملا از آن مصون نگه داشت.
بلای زباله تنها در این سایتها ختم نمیشود، زبالههای رها شده در جنگل خود معضلی دیگر در مدیریت پسماند به شمار میرود، معضلی که هنوز این دو شهرستان درگیر آن هستند.
موضوع چالشبرانگیز پسماند
محمد شکوهی رئیس اداره حفاظت از محیط زیست سوادکوه و سوادکوه شمالی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در سوادکوه با بیان اینکه مدیریت پسماند در شهرستانهای سوادکوه و سوادکوه شمالی همواره از موضوعات مهم و چالش برانگیز به شمار میآید، گفت:در این دو شهرستان به دلیل شرایط خاص جغرافیایی، جنگلی بودن منطقه، بارندگی بالا و محدودیت اراضی مناسب برای دفن، مدیریت پسماند همواره از موضوعات مهم و چالشبرانگیز حوزه محیط زیست بوده است.
وی، افزود: در حال حاضر پسماند شهرهای زیراب، پلسفید، آلاشت و شیرگاه در سایتهای موجود مدیریت میشود و طی سالهای اخیر نیز اقداماتی برای بهبود وضعیت این سایتها صورت گرفته است از جمله در شهر پلسفید دستگاه تبدیل پسماند به خاک مستقر شده که میتواند در کاهش بخشی از حجم پسماند دفنی مؤثر باشد با این حال اگر بخواهیم ارزیابی واقعبینانهای از وضعیت موجود داشته باشیم باید گفت که هنوز تا رسیدن به شرایط مطلوب فاصله داریم و لازم است اقدامات بیشتری در حوزه مدیریت پسماند انجام شود.
چالشهای سایتهای زباله
شکوهی با برشمردن مهمترین چالشهای سایتهای زباله در این دو شهرستان، اظهار داشت: مهمترین چالش موجود در اغلب سایتهای منطقه، مدیریت شیرابه، کاهش حجم دفن مستقیم زباله و ارتقای زیرساختهای مرتبط است.
این مسئول درمورد وضعیت تفکیک زباله، خاطرنشان کرد: در زمینه تفکیک پسماند از مبدأ نیز اگرچه برنامهها و اقداماتی انجام شده، اما نتایج حاصل تاکنون متناسب با اهداف مورد انتظار نبوده است و همچنان بخش قابل توجهی از پسماندها به صورت مخلوط وارد سایتهای دفن میشوند، بدون تردید موفقیت در این بخش نیازمند برنامهریزی مستمر، تأمین زیرساختهای لازم و مشارکت همه بخشهای مرتبط است.
آسیبهای زیست محیطی مدیریت نامناسب پسماند
رئیس اداره حفاظت از محیط زیست سوادکوه و سوادکوه شمالی با اشاره به مهمترین آسیبهای زیستمحیطی ناشی از مدیریت نامناسب پسماند، اظهار داشت: مهمترین آسیبهای زیست محیطی ناشی از مدیریت نامناسب پسماند شامل تولید شیرابه، احتمال آلودگی منابع آب و خاک، انتشار بو، تخریب منظر طبیعی و جذب حیوانات به محلهای دپوی زباله است و با توجه به قرار گرفتن شهرستانهای سوادکوه و سوادکوه شمالی در محدوده جنگلهای هیرکانی، هرگونه ضعف در مدیریت پسماند میتواند آثار زیستمحیطی قابل توجهی در پی داشته باشد.
آسیبهای وارده به حیاتوحش و دامهای اهلی
شکوهی با بیان اینکه حیاتوحش و دامهای اهلی در صورت دسترسی به پسماندها میتوانند از قربانیان این آلودگی باشند، گفت: حیاتوحش و حتی دامهای محلی نیز در صورت دسترسی به پسماندها ممکن است در معرض آسیب قرار گیرند، مصرف پسماندهای پلاستیکی، تغییر الگوی تغذیه برخی گونهها و افزایش احتمال انتقال بیماری از جمله مخاطراتی است که ضرورت مدیریت اصولی پسماند را دوچندان میکند.
وی، تاکید کرد: برای بهبود وضعیت موجود، توسعه و تکمیل زیرساختهای مدیریت پسماند، بهبود مدیریت شیرابه، کاهش حجم دفن، ارتقای فرهنگ عمومی، ساماندهی نقاط مستعد تخلیه غیرمجاز زباله و تقویت نظارتهای مستمر از مهمترین راهکارهای پیشرو به شمار میرود.
تلاش همگانی برای مدیریت صحیح پسماند
رئیس اداره حفاظت محیط زیست سوادکوه و سوادکوه شمالی، اظهار داشت: از تمامی دستگاههای اجرایی، شهرداریها، دهیاریها و سایر نهادهای مسئول درخواست میشود با جدیت بیشتری نسبت به مدیریت پسماند، پاکسازی نقاط آلوده، جمعآوری بهموقع زبالهها و ارتقای زیرساختهای مرتبط اقدام کنند، همچنین از شهروندان انتظار داریم همانند گذشته در حفظ پاکیزگی محیط پیرامون خود مشارکت داشته باشند و از رهاسازی زباله در جنگلها، حاشیه جادهها، رودخانهها و سایر عرصههای طبیعی خودداری کنند.
شکوهی، تصریح کرد: حفاظت از محیط زیست مسئولیتی همگانی است و دستیابی به شرایط مطلوب در حوزه پسماند تنها با همکاری و همراهی دستگاههای اجرایی، مدیریتهای محلی و مردم منطقه امکانپذیر خواهد بود.
تصمیماتی در قالب مصوبات در نظر گرفته شد
رئیس اداره حفاظت از محیط زیست سوادکوه و سوادکوه شمالی با بیان اینکه به منظور اهمیت بررسی وضعیت پسماند و ارائه راهکار برای مدیریت با همکاری دستگاههای متولی اخیرا جلسه کارگروه مدیریت پسماند در سوادکوه برگزار شد، خاطرنشان کرد:در آن جلسه فرماندار بر ضرورت بهسازی و ساماندهی محلهای دفن پسماند، توسعه طرح تفکیک زباله از مبدأ، مدیریت پسماندهای روستایی و زبالههای رهاشده در حاشیه راهها و همچنین پیگیری انتقال پسماند شهرستان به مرکز تجمیع و پردازش پسماند قائمشهر تأکید کرد و همچنین دادستان شهرستان نیز با تأکید بر اجرای دقیق مصوبات کارگروه بر لزوم همکاری همه دستگاههای اجرایی، شهرداریها و دهیاریها در مدیریت اصولی پسماند، جلوگیری از هرگونه تخلف زیستمحیطی و برخورد قانونی با موارد تخلف تأکید کرد.
شکوهی، یادآور شد: ما نیز گزارشی از وضعیت مدیریت پسماند، سایتهای دفن زباله، وضعیت سپتاژ و مهمترین چالشهای موجود ارائه دادیم و بر لزوم اجرای مصوبات و همکاری همه دستگاههای مسئول برای رفع مشکلات موجود تأکید کردیم و تصمیماتی در قالب مصوبات ارائه شد.