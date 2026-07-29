باشگاه خبرنگاران جوان - جواد صالحی آرتیمانی با اشاره به روند افزایشی درخواستهای پروازی اظهار داشت: با نزدیک شدن به روز اربعین، تعداد درخواستها نیز افزایش مییابد و برآورد ما این است که همانند سالهای گذشته، بیش از ۲۰۰ هزار زائر از طریق شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) به عتبات عالیات اعزام یا پذیرش شوند.
وی، نظم پروازی را مهمترین اولویت عملیات اربعین دانست و تصریح کرد: امسال همه پروازها بر اساس رویههای عملیاتی و برنامهریزیشده مدیریت میشوند و تلاش ما بر این است که پروازها با حداقل تأخیر انجام شوند. از شرکتهای هواپیمایی نیز خواسته شده است در صورت بروز نقص فنی، هواپیمای پشتیبان پیشبینی کنند تا از ایجاد وقفه در اعزام زائران جلوگیری شود.
مشارکت ۱۶ شرکت هواپیمایی داخلی در عملیات اربعین
معاون بهرهبرداری فرودگاهی شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) با بیان اینکه ۱۶ شرکت هواپیمایی داخلی شامل ایرانایر، کاسپین، آوا، ایرانایرتور، ماهان، زاگرس، سپهران، تابان، آتا، فلایکیش، وارش، ساها، معراج، قشمایر، نسیمایر و کیشایر در عملیات اربعین مشارکت دارند، افزود: طی ماههای گذشته نشستهای متعددی با شرکتهای هواپیمایی، نهادهای نظامی، انتظامی، امنیتی، شرکتهای هندلینگ و دستگاههای خدماترسان برگزار شده است تا عملیات اربعین با حداکثر هماهنگی، ایمنی و تکریم زائران انجام شود.
وی با تاکید بر رعایت حقوق مسافران، گفت: هدف ما این است که هیچ زائری به دلیل ناهماهنگی یا مشکلات عملیاتی از سفر بازنماند و در صورت بروز هرگونه تاخیر یا اختلال، همه دستگاههای مسئول و شرکتهای هواپیمایی با هماهنگی کامل نسبت به رفع مشکل اقدام کنند.
صالحی آرتیمانی با اشاره به ضرورت اطلاعرسانی دقیق به زائران اظهار داشت: بر اساس ابلاغ سازمان هواپیمایی کشوری، شرکتهای هواپیمایی موظف هستند هنگام فروش بلیت، شماره تلفن همراه و نشانی پست الکترونیکی مسافر را ثبت کنند تا در صورت تغییر برنامه پروازی یا بروز تأخیر، اطلاعرسانی سریع و موثر انجام شود.
منبع: شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)