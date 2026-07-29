معاون بازرگانی و عملیات شعب هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران از فروش بیش از ۱۸ هزار صندلی پرواز‌های اربعین این شرکت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - محمود انصاری معاون بازرگانی‌ و عملیات شعب شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: از آغاز عرضه بلیت پروازهای اربعین "هما" در ۳۱ تیرماه تا پایان روز ششم مردادماه، از مجموع بیش از ۳۵ هزار صندلی پیش‌بینی‌شده برای این عملیات، بیش از ۱۸ هزار صندلی به فروش رسیده که معادل ۵۲ درصد ظرفیت پروازهای رفت به مقصد نجف است.

وی افزود: به‌منظور فراهم کردن فرصت مناسب برای خرید بلیت، ظرفیت پروازها در چند مرحله و به‌صورت پلکانی عرضه شد تا متقاضیان بیشتری بتوانند بلیت خود را با نرخ‌های مصوب تهیه کنند.

انصاری با اشاره به استقبال زائران از پروازهای اربعین "هما" گفت: بخش قابل توجهی از ظرفیت پروازها، به‌ویژه در زمان‌های پرتقاضا، تاکنون تکمیل شده است؛ با این حال، متقاضیان همچنان می‌توانند از ظرفیت باقی‌مانده پروازها از طریق وبگاه رسمی "هما" بلیت خود را تهیه کنند.

معاون بازرگانی و عملیات شعب ایران ایر درباره احتمال برقراری پروازهای فوق‌العاده نیز اظهار کرد: با توجه به روند استقبال زائران، در صورت تداوم تقاضا، امکان افزایش ظرفیت و انجام پروازهای فوق‌العاده وجود دارد که در صورت نهایی شدن، اطلاع‌رسانی لازم انجام خواهد شد.

وی با اشاره به آمادگی عملیاتی ایران ایر برای اجرای پروازهای اربعین افزود: جابه‌جایی زائران در این عملیات با بهره‌گیری از چهار فروند هواپیمای ایرباس انجام می‌شود.

انصاری خاطرنشان کرد: عملیات پروازهای اربعین ایران ایر از ۲۸ تیر با اعزام تیم‌های خدمات‌رسان آغاز شد و از ۳۱ تیر نیز پروازهای زائران به مقصد نجف اشرف به‌صورت رسمی برقرار شده است.

وی درباره روند اجرای عملیات اربعین گفت: از آغاز پروازهای زائران تا پایان روز هفتم مردادماه، ۳۷ پرواز توسط ایران ایر انجام شده و بیش از چهار هزار و ۵۰۰ زائر به نجف اشرف اعزام شده‌اند. در حال حاضر نیز به‌طور میانگین روزانه پنج پرواز از ایستگاه‌های پروازی ایران ایر در چارچوب این عملیات انجام می‌شود.

برچسب ها: حمل‌ونقل ، پرواز
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