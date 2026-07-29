مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان گفت: ۹ درصد از مشترکین تجاری و خانگی استان همچنان جزو مشترکین پرمصرف بەشمار می‌روند و باید مصرف انرژی خود را کاهش دهند.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدسعید سلطانی در تشریح این خبر سقف الگوی تعیین‌شده برای مشترکین خانگی در ماە‌های گرم سال ۳۰۰ کیلووات و برای مشترکین تجاری ٨۰۰ کیلووات عنوان و اظهار کرد: براساس پایش‌های صورت گرفتە از سوی شرکت توزیع نیروی برق کردستان، مصرف ۹۱.۱ درصد از مشترکان خانگی استان زیر الگوی مصرف و ۸.۹ درصد از مشترکین خانگی در زمره مشترکان پرمصرف قرار گرفتەاند.

وی در ادامه به وضعیت مصرف بخش مشترکین تجاری نیز اشاره کرد و افزود: خوشبختانە بازاریان و فعالان اقتصادی استان نیز همراهی درخشانی با پویش قرار همدلی داشتەاند، به طوری که ۹۲.۲ درصد از مشترکان تجاری زیر الگوی برق مصرف کرده‌اند و سهم مشترکان پرمصرف در این بخش ۷.۸ درصد بوده است.

وی با تشریح جزئیات پویش “۲۵ درجه؛ قرار همدلی” اظهار کرد: این پویش ملی با هدف نهادینه‌سازی فرهنگ مصرف بهینه انرژی و کاهش بار شبکه در روز‌های اوج بار در حال اجرا است و خوشبختانه آحاد مردم و اصناف کردستان با پیوستن به این حرکت جمعی، نقش تعیین‌کننده‌ای در تامین برق پایدار ایفا کردند.

سلطانی در پایان با هشدار به مشترکان پرمصرف گفت: استمرار مصرف خارج از الگوی تعیین‌شده و بی‌توجهی به اخطار‌های مدیریت مصرف، منجر به اعمال محدودیت مشترکان پرمصرف خواهد شد.

برچسب ها: کردستان ، مصرف برق ، پر مصرف
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۹ درصد مشترکین خانگی و تجاری استان کردستان پرمصرف هستند/ پرمصرف‌ها میزان مصرف خود را کاهش دهند