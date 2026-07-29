پلیس از دستگیری فردی خبر داد که به گفته این مرکز، با سوءاستفاده از عنوان «ورزشکار و مربی» اقدام به انتشار مطالب توهین‌آمیز علیه کشور کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی پلیس تهران بزرگ، در پی رصد هوشمندانه و مستمر فضای مجازی توسط کارشناسان پلیس اطلاعات تهران بزرگ، فعالیت فردی که با استفاده از عنوان «ورزشکار و مربی» به انتشار مطالب توهین‌آمیز علیه میهن و انتشار محتوای منفی درباره شرایط کشور می‌پرداخت، شناسایی شد.

بر اساس اعلام پلیس، این فرد با انتشار مطالبی در فضای مجازی، ضمن حمایت از جریان‌های معاند، تلاش داشت با تأثیرگذاری بر برخی ورزشکاران، روایت‌ها و گفتمان مورد نظر دشمنان و عوامل ناامنی را در میان قشر جوان ترویج کند.

در ادامه این گزارش آمده است که مأموران پلیس اطلاعات تهران بزرگ پس از انجام اقدامات اطلاعاتی، تکمیل فرآیند شناسایی و مستندسازی، طی عملیاتی غافلگیرانه موفق به دستگیری متهم شدند.

بر اساس اعلام پلیس، متهم برای طی مراحل قانونی و رسیدگی قضایی، در اختیار مراجع قضایی قرار گرفته است.

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس تهران بزرگ در پایان با تأکید بر استمرار رصد فضای مجازی اعلام کرد: پلیس با هرگونه فعالیتی که به گفته این مرکز با هدف تخریب همبستگی ملی، تشویش اذهان عمومی و ترویج ناامیدی انجام شود، در چارچوب قانون برخورد قاطع خواهد کرد و اجازه نخواهد داد جریان‌سازی‌های مجازی، امنیت روانی و انسجام اجتماعی را تحت تأثیر قرار دهد.

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برچسب ها: پلیس ، فضای مجازی
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