باشگاه خبرنگاران جوان - باشگاه پرسپولیس در پیش از این باشگاه پرسپولیس درآمدهای ماهانه خود تا پایان خردادماه را منتشر کرده که در آن، درآمد تیر ماه سال گذشته ۲۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون، درآمد مرداد ۳۲ میلیارد تومان، درآمد شهریور ۷۱ میلیارد تومان، درآمد مهرماه ۷۰ میلیارد تومان، درآمد آبانماه ۶۹ میلیارد تومان، درآمد آذرماه ۷۴ میلیارد تومان، درآمد دیماه ۵۹ میلیارد تومان، درآمد بهمنماه ۶۹ میلیارد تومان، درآمد اسفند و فروردینماه ۶۵ میلیارد تومان، درآمد اردیبهشتماه ۶۴ میلیارد تومان و درآمد خردادماه ۶۵ میلیارد تومان گزارش شده بود.
باشگاه پرسپولیس طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ معادل ۲۲۴،۳۵۲ میلیون ریال، درآمد داشته است و در مجموع تا پایان ماه تیر، میزان درآمدهای پرسپولیس به ۷۹۵ میلیارد تومان برسد.