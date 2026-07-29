باشگاه خبرنگاران جوان- برای چندمین سال متوالی، ورزشگاه آزادی همچنان در وضعیت تعمیر و نوسازی قرار دارد. برخلاف انتظار عمومی مبنی بر همگام‌سازی تعویض سکو‌ها و چمن، پروژه نوسازی اکنون به مرحله تغییر چمن رسیده است؛ موضوعی که عملاً امکان استفاده از این ورزشگاه را تا نیم‌فصل نخست فصل جدید لیگ برتر از بین می‌برد.

این وضعیت، فرآیند میزبانی تیم‌های پرسپولیس و استقلال را با چالش جدی مواجه کرده است. ادامه حضور در ورزشگاه شهرآورداد می‌تواند جذابیت‌های تماشاگردانی دربی پایتخت را به عنوان یکی از پرطرفدارترین بازی‌های آسیا، به شدت کاهش دهد.

در این میان، پرسپولیس برای میزبانی از رقابت‌های خود با دو گزینه محدود رو‌به‌رو است: در صورت برگزاری بازی با حضور تماشاگران، ورزشگاه شهدای شهر قدس و در صورت برگزاری بدون تماشاگر، استادیوم دستگردی (پاس) گزینه‌های اصلی میزبانی این تیم خواهند بود.