معاون قضایی رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی گفت:توجه جدی به مقوله پیشگیری نقش مهمی در ارتقای امنیت اجتماعی و کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سولماز کاظمی فر - فیض الهی در مراسم تکریم و معارفه دادستان مراغه با اشاره به اهمیت پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی در جامعه اظهار داشت: توجه جدی به مقوله پیشگیری، نقش مهمی در ارتقای امنیت اجتماعی و کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی دارد.

فیض الهی با بیان اینکه پیشگیری از وقوع جرم صرفا بر عهده قوه قضائیه نیست تاکید کرد: تحقق این هدف تنها با همکاری و تعامل همه دستگاه‌ها و نهاد‌های اجرایی، فرهنگی، انتظامی و اجتماعی امکانپذیر است.

علی امیری راد فرماندار شهرستان مراغه در این مراسم گفت: تلاش دادستان‌ها در قوه قضائیه ایجاد آرامش و تحقق عدالت در جامعه است.

 امیری راد افزود: اقای نعمتی در طول خدمت خود در دادستانی مراغه صادقانه برای مردم و تحقق عدالت تلاش کرد.

خاکپور رئیس دادگستری مراغه در این مراسم گفت: بزرگترین خدمت آقای نعمتی دادستان سابق مراغه، مبارزه بی امان با اراذل و اوباش بود.

وی افزود: وی در طول جنگ تحمیلی سوم با وجود اینکه دو بار دچار موج انفجار حملات دشمن در دادگستری مراغه شد اما لحظه ای محل خدمت خود را ترک نکرد.

گفتنی است در ادامه این مراسم سید علی موسوی اقدم به عنوان دادستان جدید مراغه معرفی شد و از زحمات و خدمات محمود نعمتی دادستان سابق این شهرستان، در دوران مسئولیت وی تقدیر شد.

برچسب ها: مراسم تکریم و معارفه ، دادگستری مراغه
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