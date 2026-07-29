روند پیشرفت فیزیکی و مالی پروژه‌های کلیدی منطقه ویژه اقتصادی لامرد، از جمله زیرساخت‌های نیروگاه سیکل ترکیبی ۱۸۰ مگاواتی آلومینیوم جنوب، در بازدید میدانی سید امیر برهانی نائینی پایش شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید امیر برهانی نائینی، مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی لامرد با حضور در محل اجرای پروژه‌های زیرساختی، روند پیشرفت فیزیکی و مالی طرح‌های در دست اجرا را به همراه مشاوران، پیمانکاران و مدیران فنی مورد بررسی و ارزیابی قرار داد.

در این بازدید میدانی، آخرین وضعیت پروژه‌های حوزه آبرسانی، گازرسانی، روشنایی معابر، ساختمان‌های امور گمرکی، ساختمان حراست، دیوار حفاظتی، مخازن ذخیره آب، ایستگاه پمپاژ و همچنین زیرساخت‌های مورد نیاز پروژه احداث نیروگاه سیکل ترکیبی ۱۸۰ مگاواتی در جوار مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب به‌صورت دقیق بررسی شد و میزان پیشرفت هر پروژه با برنامه زمان‌بندی مصوب تطبیق داده شد.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی لامرد در جریان این بازدید با اشاره به نقش راهبردی زیرساخت‌ها در جذب و حفظ سرمایه‌گذاران اظهار کرد: توسعه زیرساخت‌ها، زیربنای اصلی رونق تولید و سرمایه‌گذاری در منطقه ویژه اقتصادی لامرد است و هرگونه تأخیر در اجرای این پروژه‌ها می‌تواند بر روند اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری اثرگذار باشد؛ از این‌رو تسریع در تکمیل پروژه‌های اولویت‌دار، یک ضرورت مدیریتی و راهبردی محسوب می‌شود.

او افزود: سرمایه‌گذاران زمانی با اطمینان بیشتری منابع مالی خود را وارد پروژه‌ها می‌کنند که روند اجرای زیرساخت‌های مورد نیاز را به‌صورت مستمر، دقیق و مطابق برنامه مشاهده کنند؛ بنابراین تکمیل زیرساخت‌های موردنیاز و حیاتی، علاوه بر تسهیل فعالیت واحد‌های مستقر، پیام روشنی از عزم مدیریت منطقه برای حمایت عملی از سرمایه‌گذاری و رونق اشتغال و تولید خواهد بود.

پس از پایان بازدید‌های میدانی، جلسه تخصصی پایش پروژه‌ها با حضور مدیرعامل، مشاوران و پیمانکاران و بررسی وضعیت هر یک از پروژه‌ها به‌صورت فنی و اجرایی، از برنامه‌های سید امیر برهانی نائینی بود. 

مجری طرح صنایع انرژی‌بر لامرد در دیدار با مشاوران و پیمانکاران با تأکید بر رعایت برنامه زمان‌بندی، دقت در کیفیت اجرا و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های اجرایی و افزایش توان عملیاتی، دستورات لازم را برای جبران عقب‌ماندگی احتمالی برخی پروژه‌ها، افزایش سرعت عملیات اجرایی، رفع گلوگاه‌های فنی، تأمین به‌موقع مصالح و تجهیزات، تقویت هماهنگی میان عوامل اجرایی و ارائه گزارش‌های مستمر از روند پیشرفت پروژه‌ها صادر و تصمیمات مصوب را برای اجرا به پیمانکاران و مشاوران ابلاغ کرد.

او خاطرنشان کرد: پایش مستمر پروژه‌های زیرساختی تا زمان بهره‌برداری کامل ادامه خواهد داشت و مدیریت منطقه ویژه اقتصادی لامرد با جدیت، اجرای دقیق برنامه‌ها را دنبال می‌کند تا زیرساخت‌های مورد نیاز سرمایه‌گذاران همزمان با فعالیت آنان؛ آماده بهره‌برداری شود و زمینه برای توسعه صنایع بزرگ، جذب سرمایه‌های جدید و افزایش ظرفیت تولید در این منطقه بیش از پیش فراهم شود.

منبع: منطقه ویژه اقتصادی لامرد 

برچسب ها: منطقه ویژه اقتصادی لامرد ، ضرب الاجل ، زیرساخت ها
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