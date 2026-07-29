بدترین نوع پسماند برای طبیعت + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062d\u0627\u0645\u062f \u062d\u0633\u0646\u06cc\u0627\u0646\u060c \u06a9\u0627\u0631\u0634\u0646\u0627\u0633 \u0645\u062d\u06cc\u0637 \u0632\u06cc\u0633\u062a \u062f\u0631 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u0635\u0628\u062d\u0627\u0646\u0647 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u06cc \u0627\u0632 \u0634\u0628\u06a9\u0647 \u062f\u0648\u0645 \u0633\u06cc\u0645\u0627 \u0639\u0646\u0648\u0627\u0646 \u06a9\u0631\u062f \u06a9\u0647 \u067e\u0633\u0645\u0627\u0646\u062f\u0647\u0627\u06cc \u0634\u06cc\u0631\u0622\u0628\u0647 \u062f\u0627\u0631 \u0636\u0631\u0631 \u0632\u06cc\u0627\u062f\u06cc \u0628\u0647 \u0645\u062d\u06cc\u0637 \u0632\u06cc\u0633\u062a \u0645\u06cc\u200c\u0631\u0633\u0627\u0646\u0646\u062f.\n