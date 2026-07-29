باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

بدترین نوع پسماند برای طبیعت + فیلم

برخی از انواع زباله‌ها ضرر زیادی برای طبیعت دارند.

باشگاه خبرنگاران جوان - حامد حسنیان، کارشناس محیط زیست در برنامه صبحانه ایرانی از شبکه دوم سیما عنوان کرد که پسماندهای شیرآبه دار ضرر زیادی به محیط زیست می‌رسانند.

مطالب مرتبط
بدترین نوع پسماند برای طبیعت + فیلم
young journalists club

از آتش‌زدن تا تخریب؛ جزئیات تازه از شب ناآرام خیابان پیروزی + فیلم

بدترین نوع پسماند برای طبیعت + فیلم
young journalists club

دلیل افزایش تعداد کلاغ‌ها در تهران + فیلم

بدترین نوع پسماند برای طبیعت + فیلم
young journalists club

جمع آوری زباله‌ها از طبیعت روستا + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
توهم اسرائیل بزرگ شامل کدام کشور‌ها می‌شود؟ + فیلم
۱۰۳۷

توهم اسرائیل بزرگ شامل کدام کشور‌ها می‌شود؟ + فیلم

۰۷ . مرداد . ۱۴۰۵
حیرت دشمن از آمادگی بالای ایران در جنگ + فیلم
۸۰۵

حیرت دشمن از آمادگی بالای ایران در جنگ + فیلم

۰۷ . مرداد . ۱۴۰۵
روایت یک هنرمند جهادی از همراهی دخترش در تجمعات شبانه + فیلم
۷۹۳

روایت یک هنرمند جهادی از همراهی دخترش در تجمعات شبانه + فیلم

۰۷ . مرداد . ۱۴۰۵
ماجرای شنیدنی از مهریه خاص همسر یک شهید + فیلم
۶۶۴

ماجرای شنیدنی از مهریه خاص همسر یک شهید + فیلم

۰۷ . مرداد . ۱۴۰۵
تاوان جنگ؛ هرمز و لرزش بازارهای جهانی + فیلم
۶۲۶

تاوان جنگ؛ هرمز و لرزش بازارهای جهانی + فیلم

۰۷ . مرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha